Rusya ve Belarus'tan ortak nükleer tatbikat: İskender-M füzeleri sahaya indi

Rusya ve Belarus'un ortak nükleer tatbikatı stratejik hamlelerle devam ediyor. Tatbikat sırasında İskender-M füzeleri fırlatıcılara yerleştirilerek simülasyon... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T08:35+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus topraklarında devam eden tatbikat kapsamında, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender-M taktik füze sistemlerinin sahaya konuşlandırıldığını duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mühimmatların askeri birliklerin saha depolama merkezlerine başarıyla ulaştırıldığı belirtildi.Özel mühimmatların taşıyıcı füzelere yüklenmesinin ardından askeri personelin, fırlatma hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere belirlenen koordinatlara gizlilik içinde intikal ettiği bildirildi.Belarus'ta 18 Mayıs'ta startı verilen nükleer silahların muharebe kullanımına yönelik eğitime Rus ordusunun en stratejik unsurları katılıyor. Tatbikatta;‘Üçüncü ülkeleri hedef almıyor’Moskova yönetimi, söz konusu askeri manevraların planlı bir faaliyet olduğunun altını çizdi. Açıklamada, tatbikatın başka bir ülkeyi hedef almadığı vurgulanırken, "Temel amaç, ordunun muharebe görevlerini yerine getirme kabiliyetini test etmek ve askeri personelin hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak" ifadelerine yer verildi.

