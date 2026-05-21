Rusya Dışişleri: AB, Rus enerji kaynakları ve diğer ham maddelerden vazgeçerek yaklaşık 1 trilyon dolar kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Avrupa Birliği'nin Rus enerji kaynakları ve diğer ham maddelerden vazgeçme... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynakları ve diğer ham maddelerden vazgeçme politikasının ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynakları ve diğer ham maddelerden vazgeçmesinin, artan fiyatlar ve daha pahalı alternatif kaynaklara yönelme nedeniyle AB’ye “1 trilyon dolara kadar” maliyet getirdiğini söyledi.
AB ülkeleri çok şey kaybetti. Gördüğüm rakam 1 trilyon dolara yakın. Rus ham maddesinden, hidrokarbonlardan vazgeçmeleri; fiyat artışları, diğer kaynaklardan daha pahalıya alım yapmak zorunda kalmaları nedeniyle kayıplara yol açtı.
Biriçevskiy, bu hesaplamaya Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın sonuçlarının da dahil olduğunu belirterek, “Bu tabloya hem ‘Kuzey Akım’ boru hatlarına karşı yapılan terör saldırısı hem de AB’nin Rus hidrokarbonlarından vazgeçme yönündeki kendi siyasi kararı da giriyor” ifadesini kullandı.