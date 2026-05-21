Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rusca-konusanlari-savunan-letonyali-milletvekili-gorevinden-alindi-1105923843.html
Rusça konuşanları savunan Letonyalı milletvekili görevinden alındı
Rusça konuşanları savunan Letonyalı milletvekili görevinden alındı
Sputnik Türkiye
Letonya'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı çıkan Riga Şehir Meclisi Üyesi Roslikov, görevinden alındığını belirtti. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T14:34+0300
2026-05-21T14:34+0300
dünya
haberler
riga
letonya
rusya
belarus
avrupa
rusça
yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105923688_0:31:614:376_1920x0_80_0_0_9f12d112c32680da1d8e4858105d96e9.png
Letonya'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı çıkan Riga Şehir Meclisi Üyesi Aleksey Roslikov, Sputnik’e demecinde görevinden alındığını söyledi.Roslikov, "Bugün sadece milletvekili olarak görevimden değil, aynı zamanda Riga Şehir Meclisi Grup Başkanı görevimden de alındım" diye konuştu.Bu karara kendisinin Rusya ve Belarus'u desteklemesi, bu ülkelerde bulunması ve güya Letonya'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturması gerekçe gösterildiğini anlatan Roslikov, ülke yönetiminin eylemlerinin yasadışı olduğunu vurguladı.Letonyalı vekil, mahkemeye sunmak üzere gerekli belgeleri hazırladığını, Riga Şehir Meclisi'nin aleyhine karar almasının yasaklanmasını talep edeceğini anlattı. Siyasetçi görevine iade edilmeyi umuyor.Parlamento oturumu sırasında ülkede Rusça konuşanlara yönelik baskıyı eleştirmiştiGeçtiğimiz yılın Haziran ayında Letonya Parlamentosu, Sovyet dönemindeki sözde Ruslaştırmanın ‘dilsel sonuçlarını ortadan kaldırmaya’ yönelik bir bildiri taslağını ele almıştı. O dönemde milletvekili olan Roslikov, Rus dilinin korunmasını savunmuş ve bundan dolayı salondan çıkarılmıştı.Roslikov konuşmasında ayrımcılığın devamına karşı çıkmış, ‘Rusça konuşanların, sırf Rusça olduğu için çocuklarına belli bir takım isimleri veremeyecekleri bir noktaya gelip gelmeyeceği’ şeklinde retorik bir soru sormuştu.Letonya Devlet Güvenlik Servisi, siyasetçi hakkında ‘Rusya'ya yardım etmek ve etnik nefreti kışkırtmak’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Roslikov birkaç kez gözaltına alınmış ve üzeri aranmıştı. Roslikov ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçilerin kendisini ve ailesini fiziksel şiddetle tehdit ettiğini de anlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-nota-1102382698.html
riga
letonya
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105923688_0:0:614:462_1920x0_80_0_0_9a8a34e44fef9990b28c5446ecd5c589.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, riga, letonya, rusya, belarus, avrupa, rusça, yasak
haberler, riga, letonya, rusya, belarus, avrupa, rusça, yasak

Rusça konuşanları savunan Letonyalı milletvekili görevinden alındı

14:34 21.05.2026
© РОСЛИКОВ/TelegramLetonyalı milletvekili Aleksey Roslikov
Letonyalı milletvekili Aleksey Roslikov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
© РОСЛИКОВ/Telegram
Abone ol
Letonya'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı çıkan Riga Şehir Meclisi Üyesi Roslikov, görevinden alındığını belirtti.
Letonya'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı çıkan Riga Şehir Meclisi Üyesi Aleksey Roslikov, Sputnik’e demecinde görevinden alındığını söyledi.
Roslikov, "Bugün sadece milletvekili olarak görevimden değil, aynı zamanda Riga Şehir Meclisi Grup Başkanı görevimden de alındım" diye konuştu.
Bu karara kendisinin Rusya ve Belarus'u desteklemesi, bu ülkelerde bulunması ve güya Letonya'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturması gerekçe gösterildiğini anlatan Roslikov, ülke yönetiminin eylemlerinin yasadışı olduğunu vurguladı.
Letonyalı vekil, mahkemeye sunmak üzere gerekli belgeleri hazırladığını, Riga Şehir Meclisi'nin aleyhine karar almasının yasaklanmasını talep edeceğini anlattı. Siyasetçi görevine iade edilmeyi umuyor.

Parlamento oturumu sırasında ülkede Rusça konuşanlara yönelik baskıyı eleştirmişti

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Letonya Parlamentosu, Sovyet dönemindeki sözde Ruslaştırmanın ‘dilsel sonuçlarını ortadan kaldırmaya’ yönelik bir bildiri taslağını ele almıştı. O dönemde milletvekili olan Roslikov, Rus dilinin korunmasını savunmuş ve bundan dolayı salondan çıkarılmıştı.
Roslikov konuşmasında ayrımcılığın devamına karşı çıkmış, ‘Rusça konuşanların, sırf Rusça olduğu için çocuklarına belli bir takım isimleri veremeyecekleri bir noktaya gelip gelmeyeceği’ şeklinde retorik bir soru sormuştu.
Letonya Devlet Güvenlik Servisi, siyasetçi hakkında ‘Rusya'ya yardım etmek ve etnik nefreti kışkırtmak’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Roslikov birkaç kez gözaltına alınmış ve üzeri aranmıştı. Roslikov ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçilerin kendisini ve ailesini fiziksel şiddetle tehdit ettiğini de anlatmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Rusya’dan Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota
30 Aralık 2025, 20:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала