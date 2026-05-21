Rusça konuşanları savunan Letonyalı milletvekili görevinden alındı

Sputnik Türkiye

Letonya'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı çıkan Riga Şehir Meclisi Üyesi Roslikov, görevinden alındığını belirtti. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Letonya'da Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı çıkan Riga Şehir Meclisi Üyesi Aleksey Roslikov, Sputnik’e demecinde görevinden alındığını söyledi.Roslikov, "Bugün sadece milletvekili olarak görevimden değil, aynı zamanda Riga Şehir Meclisi Grup Başkanı görevimden de alındım" diye konuştu.Bu karara kendisinin Rusya ve Belarus'u desteklemesi, bu ülkelerde bulunması ve güya Letonya'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturması gerekçe gösterildiğini anlatan Roslikov, ülke yönetiminin eylemlerinin yasadışı olduğunu vurguladı.Letonyalı vekil, mahkemeye sunmak üzere gerekli belgeleri hazırladığını, Riga Şehir Meclisi'nin aleyhine karar almasının yasaklanmasını talep edeceğini anlattı. Siyasetçi görevine iade edilmeyi umuyor.Parlamento oturumu sırasında ülkede Rusça konuşanlara yönelik baskıyı eleştirmiştiGeçtiğimiz yılın Haziran ayında Letonya Parlamentosu, Sovyet dönemindeki sözde Ruslaştırmanın ‘dilsel sonuçlarını ortadan kaldırmaya’ yönelik bir bildiri taslağını ele almıştı. O dönemde milletvekili olan Roslikov, Rus dilinin korunmasını savunmuş ve bundan dolayı salondan çıkarılmıştı.Roslikov konuşmasında ayrımcılığın devamına karşı çıkmış, ‘Rusça konuşanların, sırf Rusça olduğu için çocuklarına belli bir takım isimleri veremeyecekleri bir noktaya gelip gelmeyeceği’ şeklinde retorik bir soru sormuştu.Letonya Devlet Güvenlik Servisi, siyasetçi hakkında ‘Rusya'ya yardım etmek ve etnik nefreti kışkırtmak’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Roslikov birkaç kez gözaltına alınmış ve üzeri aranmıştı. Roslikov ayrıca Ukraynalı aşırı milliyetçilerin kendisini ve ailesini fiziksel şiddetle tehdit ettiğini de anlatmıştı.

