İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama: 'Para hareketleri MASAK takibine takıldı'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
12:19 19.05.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, sürecin tamamen MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündemdeki en dikkat çeken başlıklardan biri ise Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturması oldu.
Bakan Gürlek, operasyonun arkasında kapsamlı bir mali inceleme bulunduğunu belirtti.

'Süreç Tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak i̇lerliyor'

Soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
“Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.”

Yasa dışı bahisle i̇lgili suç hatırlatması

Adalet Bakanı Gürlek, mevcut mevzuata göre yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin suç unsurlarını da hatırlattı.
Gürlek, yasa dışı bahsi:
oynatan,
buna aracılık eden,
yer ve imkan sağlayan,
bahis sitelerine para transferi gerçekleştiren
kişilerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini vurguladı.

Yurt dışındaki şüpheliler i̇çin kırmızı bülten

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında da adli sürecin sürdüğünü açıkladı.
Dijital platformlara yönelik erişim engeli kararlarının da hızlı şekilde uygulandığını belirten Gürlek, şu açıklamada bulundu:
“Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.”

Yasa dışı bahisle mücadele mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
