Polonya, Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor
Polonya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasaklamak için prosedürlerin başlayacağını açıkladı. Ayrıntılar haberde...
Polonya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasaklamak için prosedürlerin başlayacağını açıkladı. İngiltere de, ülkedeki İsrail büyükelçisini izahat için dışişleri bakanlığına çağıran ülkeler katıldı.
Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, “Dışişleri Bakanı Sikorski, Ben Gvir'in davranışları nedeniyle Polonya'ya girişinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına talepte bulunmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin ‘Özgür Filistin’ diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler geldi.

İngiltere de İsrail elçisini çağıran ülkelere katıldı

İngiltere, İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere, İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı kışkırtıcı videonun ardından bugün İsrail'in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bu karar, İngiltere'nin Küresel Sumud Filosu'nda yer alanlarla alay eden tutumu güçlü şekilde kınadığının bir göstergesidir. Bu davranışlar insanlara yönelik en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir."
Açıklamada, ayrıca İsrailli makamlardan gerekli açıklamaların talep edildiği ve görüntülere yansıyan gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu da belirtildi.
Filonun yardım götürme girişiminin Gazze'deki insani durumun ciddiyetini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail, daha fazla yardımın güven içinde ve yeterli miktarda kara sınırlarından geçişini sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, filoda yer alan İngiliz aktivistler ve ailelere yardım için temasta olunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.
Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.
