Polonya, Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor

Polonya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasaklamak için prosedürlerin başlayacağını açıkladı. Ayrıntılar haberde...

2026-05-21T14:53+0300

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, “Dışişleri Bakanı Sikorski, Ben Gvir'in davranışları nedeniyle Polonya'ya girişinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına talepte bulunmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin ‘Özgür Filistin’ diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler geldi.İngiltere de İsrail elçisini çağıran ülkelere katıldıİngiltere, İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, ayrıca İsrailli makamlardan gerekli açıklamaların talep edildiği ve görüntülere yansıyan gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu da belirtildi.Filonun yardım götürme girişiminin Gazze'deki insani durumun ciddiyetini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail, daha fazla yardımın güven içinde ve yeterli miktarda kara sınırlarından geçişini sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, filoda yer alan İngiliz aktivistler ve ailelere yardım için temasta olunduğu bilgisi de paylaşıldı.Ne olmuştu?Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.

