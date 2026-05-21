https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/petronun-aciklamalari-gerilimi-tirmandirdi-bolivya-kolombiya-buyukelcisini-istenmeyen-kisi-ilan-1105911072.html

Petro’nun açıklamaları gerilimi tırmandırdı: Bolivya, Kolombiya büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Petro’nun açıklamaları gerilimi tırmandırdı: Bolivya, Kolombiya büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Sputnik Türkiye

Bolivya hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkedeki protestolara ilişkin açıklamalarını 'iç işlerine müdahale' olarak değerlendirerek... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T10:07+0300

2026-05-21T10:07+0300

2026-05-21T10:07+0300

dünya

bolivya

kolombiya

gustavo petro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105908515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_744f17728c6a933edfc1cfed249587b6.jpg

Bolivya hükümeti, Gustavo Petro’nun ülkedeki protestolara ilişkin açıklamalarını gerekçe göstererek, Kolombiya’nın La Paz Büyükelçisi Elizabeth Garcia Carrillo’yu “istenmeyen kişi” ilan etti.Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Petro’nun ifadelerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, alınan kararın egemenlik, iç işlerine müdahale etmeme ve devletler arasında karşılıklı saygı ilkelerini koruma amacı taşıdığı ifade edildi.Açıklamada, “Bu durum Bolivya ve Kolombiya halkları arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkisini yansıtmıyor” denilerek, iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yapıldı.Bolivya yönetimi ayrıca kararın diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiği anlamına gelmediğini, halklar arasındaki dostluk ve işbirliğinin devam edeceğini bildirdi.Protestolar haftalardır sürüyorBolivya’da mayıs ayının başında başlayan grev ve protestolar son haftalarda ülke geneline yayıldı. İşçi sendikaları, madenciler, ulaşım çalışanları ve kırsal grupların katıldığı gösterilerde hükümetin kemer sıkma politikalarına son verilmesi ve artan yaşam maliyetlerine çözüm bulunması talep ediliyor.La Paz’da protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanların sayısının 120’ye ulaştığı bildirildi. Yol kapatma eylemleri nedeniyle ülkede tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanırken bazı bankaların şubelerini kapattığı aktarıldı.Paz: Kabineyi yeniden düzenleyeceğizBolivya Devlet Başkanı Paz, düzenlediği basın toplantısında haftalardır süren protestoların ardından kabinesini yeniden yapılandıracağını açıkladı.“Kabineyi yeniden düzenleyeceğiz. Başkan her yerde olamaz, bütün sorunları tek başına çözemez” diyen Paz, değişikliğin kapsamı ve zamanlamasına ilişkin ayrıntı vermedi.Paz ayrıca Petro’nun açıklamalarını kınanacak olarak nitelendirerek, “Petro’nun saldırısı Bolivya demokrasisine yönelik bir saldırıdır çünkü ideolojisini öncelik haline getirdi” ifadelerini kullandı.Petro’dan arabuluculuk mesajıKolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise Bolivya’daki olayları daha önce “jeopolitik kibire karşı halk ayaklanması” olarak tanımlamıştı.Petro, büyükelçinin sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Sadece diyalog ve arabuluculuk önerdiğimiz için büyükelçiyi sınır dışı ediyorlarsa bu, aşırılığa sürüklendiğimiz anlamına gelir” dedi.Kolombiya’nın taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yineleyen Petro, Bolivya’daki siyasi krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini savundu. ABD ve Avrupa Birliği’nin de ülkedeki gerilim nedeniyle taraflara diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kuba-devlet-baskani-diaz-canel-iddialarini-destekleyecek-tek-bir-kanit-bile-sunmadan-tekrar-tekrar-1105904265.html

bolivya

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolivya, kolombiya, gustavo petro