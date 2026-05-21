Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: İddialarını destekleyecek tek bir kanıt bile sunmadan tekrar tekrar yalan söylüyorlar
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik enerji ablukası uygulamadığı yönündeki açıklamalarını 'kanıtsız' olarak nitelendirerek...
2026-05-21T05:17+0300
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin adaya karşı herhangi bir enerji ablukası olmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.
Diaz-Canel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Şimdi de alaycı bir şekilde Küba'ya karşı hiçbir petrol ablukası olmadığını, halkımızın tüm sorunlarından Küba hükümetinin sorumlu olduğunu iddia ediyorlar. Hiç tereddüt etmeden, inanılmaz bir kibirle, iddialarını destekleyecek tek bir kanıt bile sunmadan tekrar tekrar yalan söylüyorlar
Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ocak tarihli, Küba'ya petrol sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnamesinin yürürlükte kalmaya devam ettiğini hatırlattı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba halkına bir mesaj yayınlayarak, Başkan Donald Trump'ın GAESA ile değil, doğrudan onlarla yeni bir ilişki teklif ettiğini söyledi. Rubio, GAESA'nın adayı kontrol ettiğini iddia ediyor.