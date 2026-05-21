Peskov: Şi Cinping, Trump’ın Çin ziyaretiyle ilgili bilgileri Putin’le paylaştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyaretine ilişkin bilgileri Rusya... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T18:58+0300
18:58 21.05.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyaretine ilişkin bilgileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ayrıntılı şekilde görüştüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yaptığı resmi ziyaret hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiğini söyledi. Peskov, iki liderin bu konuyu da içeren kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Peskov, gazetecilerin “Şi Cinping, Trump’ın Çin ziyaretine dair bilgileri Putin’le paylaştı mı?” sorusuna, “Elbette, çok çok detaylı bir görüşme yapıldı ve buna bu konu da dahildi” yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’i devlet ziyareti kapsamında ziyaret etmiş, bu süre zarfında Şi Cinping ile bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmuştu.
