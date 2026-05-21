https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/peskov-si-cinping-trumpin-cin-ziyaretiyle-ilgili-bilgileri-putinle-paylasti-1105933453.html

Peskov: Şi Cinping, Trump’ın Çin ziyaretiyle ilgili bilgileri Putin’le paylaştı

Peskov: Şi Cinping, Trump’ın Çin ziyaretiyle ilgili bilgileri Putin’le paylaştı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyaretine ilişkin bilgileri Rusya... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T18:58+0300

2026-05-21T18:58+0300

2026-05-21T18:58+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

vladimir putin

şi cinping

donald trump

çin

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104421108_0:0:666:375_1920x0_80_0_0_a046d55eda8882f6447f6b3743589c9f.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yaptığı resmi ziyaret hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiğini söyledi. Peskov, iki liderin bu konuyu da içeren kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Peskov, gazetecilerin “Şi Cinping, Trump’ın Çin ziyaretine dair bilgileri Putin’le paylaştı mı?” sorusuna, “Elbette, çok çok detaylı bir görüşme yapıldı ve buna bu konu da dahildi” yanıtını verdi.ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’i devlet ziyareti kapsamında ziyaret etmiş, bu süre zarfında Şi Cinping ile bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kremlin-avrupalilarla-diyaloga-haziriz-1105923291.html

rusya

çin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, vladimir putin, şi cinping, donald trump, çin, abd