Motorine indirim geliyor: Fiyatlar yarından itibaren düşecek
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalardaki düşüşün ardından motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim gündeme geldi.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim beklendiğini açıkladı.
İndirimin yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu
ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde olumlu atmosfer oluşması, küresel petrol fiyatlarında hafif gerilemeye yol açtı.
Petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladığı belirtiliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatları
Beklenen indirimin ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 69,83 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.