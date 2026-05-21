Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/motorine-indirim-geliyor-fiyatlar-yarindan-itibaren-dusecek-1105914954.html
Motorine indirim geliyor: Fiyatlar yarından itibaren düşecek
Motorine indirim geliyor: Fiyatlar yarından itibaren düşecek
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalardaki düşüşün ardından motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T11:42+0300
2026-05-21T11:42+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt indirimi
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim gündeme geldi.Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim beklendiğini açıkladı.İndirimin yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.Petrol fiyatlarındaki gerileme etkili olduABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde olumlu atmosfer oluşması, küresel petrol fiyatlarında hafif gerilemeye yol açtı.Petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladığı belirtiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatlarıBeklenen indirimin ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 69,83 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/motorine-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-guncellenecek-1105876022.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, akaryakıt indirimi, motorin
akaryakıt, akaryakıt indirimi, motorin

Motorine indirim geliyor: Fiyatlar yarından itibaren düşecek

11:42 21.05.2026
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Küresel piyasalardaki düşüşün ardından motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim gündeme geldi.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim beklendiğini açıkladı.
İndirimin yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu

ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde olumlu atmosfer oluşması, küresel petrol fiyatlarında hafif gerilemeye yol açtı.
Petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladığı belirtiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatları

Beklenen indirimin ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
İstanbul: 66,95 TL
Ankara: 68,06 TL
İzmir: 68,33 TL
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 69,83 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
EKONOMİ
Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar güncellenecek
Dün, 08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала