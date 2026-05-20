Motorine zam geliyor: Akaryakıtta fiyatlar güncellenecek
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorin fiyatları için yeni zam gündeme geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T08:57+0300
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorin fiyatları için yeni zam gündeme geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,74 TL zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ardından bu kez motorin grubuna zam yapılacağı öğrenildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,74 TL artış bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatları
Beklenen zam sonrası motorin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere çıkması bekleniyor:
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 72,06 TL seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.