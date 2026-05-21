https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/moskovadan-batiya-uyari-rus-varliklarini-kieve-vererek-teroru-finanse-etmis-olursunuz-1105924632.html

Moskova’dan Batı’ya uyarı: Rus varlıklarını Kiev’e vererek terörü finanse etmiş olursunuz

Moskova’dan Batı’ya uyarı: Rus varlıklarını Kiev’e vererek terörü finanse etmiş olursunuz

Sputnik Türkiye

Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya aktarılmasını ‘terörün finansmanı’ olarak nitelendiren Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T14:40+0300

2026-05-21T14:40+0300

2026-05-21T14:40+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

avrupa

batı

dondurulmuş rus varlıkları

ukrayna

terör

terör finansmanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Batı dünyasını ve Kiev yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.‘Rus varlıklarını Ukrayna’ya vermek terör finansmanıdır’Zaharova, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının doğrudan veya dolaylı olarak Ukrayna ordusuna veya devlet kurumlarına aktarılmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti:"Kiev rejimine finansal destek sağlamak amacıyla Rus varlıklarının kullanılması, uluslararası terörle mücadele sözleşmelerine göre doğrudan 'terörün finansmanı' olarak kabul edilmelidir. Moskova, bu hamleler karşısında uğradığı tüm zararın tazmin edilmesini talep edecektir."Bu durumun BM Şartı’ndaki "devletlerin egemen eşitliği" ilkesini çiğnediğini hatırlatan sözcü, Kiev’in Rus sivillere yönelik saldırılarını da hatırlattı.ABD'nin biyolojik laboratuvar itirafıABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın, Ukrayna'dakiler de dahil olmak üzere 120’den fazla denizaşırı biyolojik laboratuvarı denetleyeceklerini açıklamasını da değerlendiren Rus diplomat, bu adımı Rusya'nın yıllardır dile getirdiği endişelerin haklılığını kanıtlayan bir gelişme olarak gördüklerini söyledi:Zaharova’nın basın brifinginden öne çıkan diğer kritik mesajlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kremlin-avrupalilarla-diyaloga-haziriz-1105923291.html

rusya

batı

ukrayna

abd

ermenistan

transdinyester

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, batı, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, terör, terör finansmanı, abd, biyolojik laboratuvar, biyolojik silahlar sözleşmesi (bwc), avrasya ekonomik birliği (aeb), ermenistan, transdinyester, moldova