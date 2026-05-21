Moskova ve Pekin'den Washington'a ‘Çok kutuplu dünya’ muhtırası: Putin'in Çin ziyaretinin perde arkası
12:04 21.05.2026 (güncellendi: 12:05 21.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin’e gerçekleştirdiği iki günlük resmi devlet ziyareti sona erdi. Küresel jeopolitik dengelerin yeniden tanımlandığı bir dönemde gerçekleşen bu kritik zirve, uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından mercek altına alındı.
Sputnik’e konuşan uzmanlar, ziyaretin zamanlaması, delegasyon yapısı ve imzalanan anlaşmaların sembolik öneminin ötesinde, küresel sistemde köklü bir kırılmaya işaret ettiğini vurguladı.
Enerji ve güç dengesi: Delegasyonun yarısı hükümet kanadı
Zirvenin önemini delegasyon yapısı üzerinden okumak gerektiğini dile getiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Hoang Giang, Rus heyetinin bileşimine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Mevcut enerji krizi ortamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle de enerji sektöründe tahkim edilmesi kritik bir öneme sahip. Rus delegasyonunun yapısına baktığımızda, üyelerin neredeyse yarısının hükümet liderlerinden ve üst düzey yöneticilerden oluştuğunu görüyoruz. Sadece bu tablo bile Moskova'nın bu ziyarete verdiği stratejik önemi anlamak için yeterlidir."
Doç. Dr. Giang ayrıca, bu ziyaretin anlık gelişmelerden bağımsız, aylarca süren titiz bir hazırlığın ürünü olduğunu belirtiyor. Zirvenin ABD'deki iç siyasi hareketliliklerle ya da Donald Trump’ın Çin ziyaretleriyle kıyaslanamayacak bir derinliğe sahip olduğunu ifade eden Giang, İran eksenindeki gelişmelerin de masada olduğunu ekliyor:
"İran’ın ABD ve İsrail baskısı karşısında bağımsızlığını ve egemenliğini koruma konusundaki kararlı duruşu, Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik gerçeklik yarattı. Rusya, bu yeni durumu Çin ile en üst düzeyde istişare etmeyi bir zorunluluk olarak gördü. Küresel siyasi gündem açısından bu, son derece kritik bir hamle."
Washington’a net mesaj: ‘Tek kutuplu dünya çöküyor’
Zirvenin en somut ve stratejik çıktısı, Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanan "Çok Kutuplu Bir Dünya ve Yeni Tip Uluslararası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon" oldu.
Uzmanlara göre bu belge, Batı merkezli küresel düzene doğrudan bir meydan okuma anlamı taşıyor.
Doç. Dr. Hoang Giang, belgenin adeta bir diplomatik muhtıra niteliğinde olduğunu belirterek şunu dedi:
"Bu, her şeyden önce ABD’ye verilmiş net bir sinyal. Mesaj açık: Çok kutuplu sistem inşa ediliyor, tek kutuplu dünya düzeni ise çöküyor. Washington’ın artık bu gerçekle yüzleşmesi ve bunu kabullenmesi gerekecek.”
Çin ve bölge uzmanı tarihçi Le Hoang Minh de bu görüşü destekleyerek deklarasyonun arka planındaki stratejik ortaklığa vurgu yapıyor:
"Bu ortak deklarasyon, Moskova ve Pekin’in uluslararası sistemdeki gelişmeleri kontrol etme ve özellikle ABD’den gelen baskılara karşı ortak bir barikat kurma noktasındaki stratejik uyumunun en net göstergesi."
Geçici ortaklık değil, Avrasya güvenlik duvarı
Tarihçi Le Hoang Minh’e göre, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri artık konjonktürel veya geçici bir ‘çıkar birliği’ olarak tanımlamak büyük bir hata olur. Sürecin çok daha kalıcı bir faza evrildiğini belirten Minh, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Mevcut Rusya-Çin işbirliği, artık jeopolitik gerçeklerin dayattığı geçici bir koordinasyon olmaktan çıktı. İki dev, Avrasya kıtasında çok daha geniş kapsamlı bir ekonomik ve mimari güvenlik sistemi inşa etmeye doğru ilerliyor. Bu sürecin nihai ve temel hedefi, Batı’nın küresel süreçler üzerindeki nüfuzunu ve tekelini asgari düzeye indirmek."
Özetle; Putin’in Pekin ziyareti, sadece iki komşu ülkenin ticaret hacmini artırma hamlesi değil; Washington merkezli küresel finans ve güvenlik mimarisine karşı, Avrasya kalbinden yükselen güçlü bir alternatif ilanı olarak kayıtlara geçti.