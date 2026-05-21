Moskova ve Pekin'den Washington'a ‘Çok kutuplu dünya’ muhtırası: Putin'in Çin ziyaretinin perde arkası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin’e gerçekleştirdiği iki günlük resmi devlet ziyareti sona erdi. Küresel jeopolitik... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Sputnik’e konuşan uzmanlar, ziyaretin zamanlaması, delegasyon yapısı ve imzalanan anlaşmaların sembolik öneminin ötesinde, küresel sistemde köklü bir kırılmaya işaret ettiğini vurguladı.Enerji ve güç dengesi: Delegasyonun yarısı hükümet kanadıZirvenin önemini delegasyon yapısı üzerinden okumak gerektiğini dile getiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Hoang Giang, Rus heyetinin bileşimine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:Doç. Dr. Giang ayrıca, bu ziyaretin anlık gelişmelerden bağımsız, aylarca süren titiz bir hazırlığın ürünü olduğunu belirtiyor. Zirvenin ABD'deki iç siyasi hareketliliklerle ya da Donald Trump’ın Çin ziyaretleriyle kıyaslanamayacak bir derinliğe sahip olduğunu ifade eden Giang, İran eksenindeki gelişmelerin de masada olduğunu ekliyor:Washington’a net mesaj: ‘Tek kutuplu dünya çöküyor’Zirvenin en somut ve stratejik çıktısı, Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanan "Çok Kutuplu Bir Dünya ve Yeni Tip Uluslararası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon" oldu.Uzmanlara göre bu belge, Batı merkezli küresel düzene doğrudan bir meydan okuma anlamı taşıyor.Doç. Dr. Hoang Giang, belgenin adeta bir diplomatik muhtıra niteliğinde olduğunu belirterek şunu dedi:Çin ve bölge uzmanı tarihçi Le Hoang Minh de bu görüşü destekleyerek deklarasyonun arka planındaki stratejik ortaklığa vurgu yapıyor:Geçici ortaklık değil, Avrasya güvenlik duvarıTarihçi Le Hoang Minh’e göre, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri artık konjonktürel veya geçici bir ‘çıkar birliği’ olarak tanımlamak büyük bir hata olur. Sürecin çok daha kalıcı bir faza evrildiğini belirten Minh, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Özetle; Putin’in Pekin ziyareti, sadece iki komşu ülkenin ticaret hacmini artırma hamlesi değil; Washington merkezli küresel finans ve güvenlik mimarisine karşı, Avrasya kalbinden yükselen güçlü bir alternatif ilanı olarak kayıtlara geçti.

