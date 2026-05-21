Maldivler’deki 'Köpekbalığı Mağarası' faciasında 5 dalgıç ölmüştü: 'Venturi etkisi' mi yuttu?
Maldivler'de mağara sistemine dalış yaptıktan sonra hayatını kaybeden 5 deneyimli dalgıcın ölümüne dair kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Sualtı uzmanları... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T13:19+0300
Dünyanın en popüler dalış noktalarından Maldivler, geçtiğimiz hafta perşembe günü yaşanan büyük bir trajediyle sarsıldı. Bölge halkı tarafından 'köpekbalığı mağarası' olarak bilinen Thinwana Kandu mağara sistemi bölgesinde sualtı keşfine çıkan 5 deneyimli İtalyan dalgıç yüzeye geri dönemedi. Maldivler hükümet sözcüsü Ahmed Shaam tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurbanların cansız bedenlerine ulaşıldı. Ters piramit kuralına uygun olarak aktarılan ilk verilere göre; aralarında Cenova Üniversitesi Ekoloji Profesörü Monica Montefalcone'nin de bulunduğu 4 kişinin cesedi, yasal rekreasyonel dalış limitinin iki katı olan, Vaavu Atolü yakınlarındaki 60 metre derinlikteki bir sualtı mağarasında yan yana bulundu.
Arama çalışmalarında bir asker hayatını kaybetti
Hava şartlarının ve sualtı morfolojisinin son derece zorlu olduğu bölgede, arama kurtarma operasyonu sırasında ikinci bir trajedi daha yaşandı. Kurtarma ekibinde görevli yerel askeri dalgıç Kıdemli Çavuş Mohamed Mahdhee, cesetleri çıkarma girişimi sırasında hayatını kaybetti. Bu acı kaybın ardından geçici olarak durdurulan çalışmalar, DAN Europe (Divers Alert Network) tarafından görevlendirilen Finlandiyalı uzman dalgıçların ve özel kimyasal filtreli kapalı devre solunum cihazı (rebreather) sistemlerinin devreye sokulmasıyla tamamlanabildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mohamed Hussain Shareef, bölgedeki akıntı şiddeti ve mağara içindeki görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle buranın dünyanın en tehlikeli sualtı kanallarından biri olduğunu vurguladı.
Korkunç teori: Vakum etkisi ve oksijenin tükenmesi
Maldivler dalgıç ölümü
soruşturması sürerken, İtalya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği Başkanı Alfonso Bolognini, facianın perde arkasını aralayacak çarpıcı bir hipotez paylaştı. Sualtı robotlarının (ROV) bile şiddetli akıntı nedeniyle giremediği dar mağara ağzındaki koşulları inceleyen Bolognini, trajedinin arkasında Venturi etkisi
olabileceğini iddia etti. Akışkanların dar alanlardan geçerken basıncının düşmesiyle oluşan bu fiziksel vakum gücünün, dalgıçları aniden içeri çekmiş olabileceğini belirten uzman şunları söyledi:
"Profesyonel dalgıçlar muhtemelen resif gözlemi yapıyordu ve mağaraya girmek gibi bir niyetleri yoktu. Sadece mağara girişini incelemek isterken muhtemelen bu devasa vakum kuvveti tarafından karanlık, sıfır görüşe sahip dehlizlerin içine çekildiler. Yaşadıkları büyük panik ve deoryantasyon neticesinde, çıkış yolunu ararken oksijen tükenmesi sonucu hayatlarını kaybettiler. Bir dalgıç içeri çekildiğinde diğerlerinin de onu kurtarmak istemiş olması son derece yüksek bir ihtimal."