Mahir Polat: Sayın Kılıçdaroğlu'na partimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesi gerektiğine inanıyorum

Hep beraber kucaklaşarak, partide küskünlük olmadan birbirimize kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretecek, Türkiye'nin, bölgenin sorunlarına eğilen bir parti haline dönecektir. Sonuç partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu sürecin içinde güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na partimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesi gerektiğine inanıyorum.