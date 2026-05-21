İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değildir
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değildir
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası ABB Başkanı Yavaş bir açıklama yaparak yapılması gerekenin gerilimi büyütmek değil, partinin kendi iradesiyle 1-2... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T20:32+0300
2026-05-21T20:51+0300
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformundan CHP ile ilgili verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. "Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması; Türkiye'de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir" ifadesini kullanan Yavaş şunları da kaydetti:
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Yapılması gereken gerilimi büyütmek değildir

20:32 21.05.2026 (güncellendi: 20:51 21.05.2026)
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası ABB Başkanı Yavaş bir açıklama yaparak yapılması gerekenin gerilimi büyütmek değil, partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması olduğunu belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformundan CHP ile ilgili verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi.
"Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması; Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir" ifadesini kullanan Yavaş şunları da kaydetti:

Üstelik burada en dikkat çekici ve en vahim noktalardan biri şudur…  Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, mahkemenin fiilen “seçime hile karıştırıldığı” yönünde bir kanaat ortaya koyması; ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir. Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez.

Anayasa’nın 79. maddesi açıktır.  Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir ve YSK kararları kesindir. Seçim süreçlerinin yönetimi ve siyasi partilerin kongre iradesi konusunda yetkinin hangi kurumlarda olduğu anayasamızda da açıkça belirtilmiştir. İl ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ortadayken bu sınırlar aşılamaz.

Akliselim hareket etme çağrısında bulunan Yavaş'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
"Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Ancak hukuki süreçler; siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin aracı hâline de getirilemez."
"Amaç; Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye’nin ana muhalefetini etkisiz hâle getirmektir."
"Böyle bir sürecin Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine bu tablo; toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, siyasete olan güveni zayıflatır ve yalnızca iktidarın ekmeğine yağ sürer. "
"Bu nedenle yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir."
"Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız."
"Bu süreçte birlik ve beraberliğimize zarar verecek tutum ve söylemlerden özellikle kaçınmak gerekmektedir. Aksi takdirde bu kararları alanlar ve bu tartışmaları büyütmek isteyenler amaçlarına ulaşmış olacaktır."
"Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal tablo ortadayken, iktidarın önümüzdeki dönemde baskın seçim dahil her türlü siyasi hamleyi gündeme getirme ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu unutulmamalıdır."
"Bugün ihtiyaç duyulan şey; sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye’nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir."
