https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/lavrov-filistin-devlet-baskan-yardimcisi-huseyin-es-seyh-ile-gazzedeki-durumu-gorustu-1105936973.html
Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze’deki durumu görüştü
Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze’deki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile yaptığı telefon... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T21:25+0300
2026-05-21T21:25+0300
2026-05-21T21:25+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hüseyin eş-şeyh
rusya
filistin
i̇srail
filistin devleti
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki son durumu görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme telefonla gerçekleştirildi.Açıklamada, tarafların özellikle Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının gerekliliği, neredeyse tamamen tahrip olan sivil altyapının bir an önce yeniden inşasına başlanması ve Batı Şeria’daki durumun normalleştirilmesi konularını ele aldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Görüşmede ayrıca FKÖ’nün siyasi platformu temelinde Filistin ulusal birliğinin yeniden tesisi konusunun da ele alındığı, bunun 14-16 Mayıs’ta düzenlenen El Fetih’in 8. Genel Konferansı sonuçları bağlamında değerlendirildiği belirtildi. Tarafların, geleneksel olarak dostane nitelik taşıyan Rusya-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik güncel konuları da görüştüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/peskov-si-cinping-trumpin-cin-ziyaretiyle-ilgili-bilgileri-putinle-paylasti-1105933453.html
rusya
filistin
i̇srail
gazze
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_89:0:1121:774_1920x0_80_0_0_caf99f7ea788c4125d0b00da32b1844d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hüseyin eş-şeyh , rusya, filistin, i̇srail, filistin devleti, filistin kurtuluş örgütü (fkö), gazze, batı şeria
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hüseyin eş-şeyh , rusya, filistin, i̇srail, filistin devleti, filistin kurtuluş örgütü (fkö), gazze, batı şeria
Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze’deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkes sağlanması, neredeyse tamamen yıkılan sivil altyapının yeniden inşası ve Batı Şeria’daki durumun normalleştirilmesi konularını ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki son durumu görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme telefonla gerçekleştirildi.
Açıklamada, tarafların özellikle Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının gerekliliği, neredeyse tamamen tahrip olan sivil altyapının bir an önce yeniden inşasına başlanması ve Batı Şeria’daki durumun normalleştirilmesi konularını ele aldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Filistin sorununa ilişkin değişmeyen tutumunu teyit ederek, uluslararası hukuki temele dayanan, bağımsız bir Filistin Devleti’nin İsrail’le barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını öngören kapsamlı çözüm dışında bir alternatif görmediklerini vurguladı.
Görüşmede ayrıca FKÖ’nün siyasi platformu temelinde Filistin ulusal birliğinin yeniden tesisi konusunun da ele alındığı, bunun 14-16 Mayıs’ta düzenlenen El Fetih’in 8. Genel Konferansı sonuçları bağlamında değerlendirildiği belirtildi. Tarafların, geleneksel olarak dostane nitelik taşıyan Rusya-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik güncel konuları da görüştüğü kaydedildi.