Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze’deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile yaptığı telefon...

2026-05-21T21:25+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki son durumu görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme telefonla gerçekleştirildi.Açıklamada, tarafların özellikle Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının gerekliliği, neredeyse tamamen tahrip olan sivil altyapının bir an önce yeniden inşasına başlanması ve Batı Şeria’daki durumun normalleştirilmesi konularını ele aldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Görüşmede ayrıca FKÖ’nün siyasi platformu temelinde Filistin ulusal birliğinin yeniden tesisi konusunun da ele alındığı, bunun 14-16 Mayıs’ta düzenlenen El Fetih’in 8. Genel Konferansı sonuçları bağlamında değerlendirildiği belirtildi. Tarafların, geleneksel olarak dostane nitelik taşıyan Rusya-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik güncel konuları da görüştüğü kaydedildi.

