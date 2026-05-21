Fidan’dan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler hakkında açıklama: 'Özel uçak seferleri düzenlenecek'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu kapsamında bulunan Türk vatandaşları ve üçüncü ülke katılımcılarının özel uçak seferleriyle Türkiye’ye... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
11:20 21.05.2026 (güncellendi: 11:21 21.05.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu kapsamında bulunan Türk vatandaşları ve üçüncü ülke katılımcılarının özel uçak seferleriyle Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.
Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu kapsamında alıkonulan aktivistlerin tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.
Fidan, “Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Gazze'ye doğru yelken açmışlardı

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, deniz filosu, demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtığı aktarılmıştı.
96 Türk katılımcının yer aldığı deniz filosunda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyordu.
