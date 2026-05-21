Küresel ekonomide alarm: Avrupa Komisyonu büyüme tahminini düşürdü
Avrupa Komisyonu, küresel ekonomik görünüm raporunu güncelleyerek 2026 yılı için küresel GSYİH büyüme tahminini yüzde 3.1'den yüzde 2.8'e düşürdü. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T12:51+0300
12:51 21.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
AB şirket yatırımlarında düşüş
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Küresel piyasaların merakla beklediği ekonomik öngörüler, Avrupa cephesinden gelen olumsuz bir revizyonla sarsıldı. Avrupa Komisyonu, dünya ekonomisinin gidişatını ele aldığı son raporunda radikal bir karara imza attı. Komisyon, daha önce yüzde 3.1 olarak ilan ettiği 2026 yılı küresel GSYİH büyüme tahmini oranını yüzde 2.8 seviyesine çektiğini duyurdu. Bu aşağı yönlü güncelleme, dünya ekonomisinde toparlanma hızının beklenenden daha yavaş olacağını gözler önüne serdi.

Büyüme tahminlerinin düşürülme nedenleri neler?

Uzmanlar, Avrupa Komisyonu ekonomik tahminleri içindeki bu gerilemenin arkasında birden fazla makroekonomik faktörün yer aldığını belirtiyor. Başta enerji maliyetleri ve tedarik zinciri aksamaları olmak üzere, süregelen jeopolitik gerilimler küresel ticareti baskılamaya devam ediyor. Bununla birlikte, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek adına uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı, tüketim harcamalarını ve yatırımları yavaşlatarak küresel GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) artışının önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda son durum ve beklentiler

Ekonomik büyüme oranları için yapılan bu 0.3 puanlık düşüş, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden olabilir. Raporda, özellikle lokomotif ekonomilerdeki yavaşlamanın zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiliyor. Analistler, 2026 küresel ekonomi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte, yatırımcıların güvenli limanlara yönelebileceğini ve önümüzdeki dönemde yeni teşvik paketlerinin ya da faiz politikalarında strateji değişikliklerinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.
