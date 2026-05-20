ABD-İran anlaşması beklentisiyle petrol yüzde 5 düştü: Küresel borsalar yükselişe geçti
ABD ve İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin artmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 5’ten fazla geriledi, borsalar ise yükselişe... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T22:20+0300
abd, i̇ran, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, borsa
ABD ve İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin artmasıyla küresel petrol fiyatları yüzde 5’ten fazla geriledi, borsalar ise yükselişe geçti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki açıklamalarının ardından Brent petrol yaklaşık yüzde 6 kayıpla 104.62 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte küresel piyasalarda yükseliş yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 0.9, Nasdaq 100 ise yüzde 1.5 değer kazandı. Özellikle çip üreticisi şirketlerin hisselerinde güçlü artış görüldü.
Arap medya kuruluşları, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kritik aşamaya gelindiğini ve taslak anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceğini öne sürdü.