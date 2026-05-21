ABD, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'yu suçlayan iddianameyi yayımladı

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'yu 'ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan' suçlayan bir iddianame... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T00:09+0300

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, eski Küba Devlet Başkanı ve Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Raul Castro'yu ve uçakları düşüren MiG-29 savaş uçağının pilotu Lorenzo Alberto Perez-Perez, ikinci savaş uçağının pilotu Luis Raul Gonzalez-Pardo Rodriguez ve saldırıyı yerden koordine etmekle suçlanan Küba Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı subayları Emilio Jose Palacio Blanco, Jose Fidel Gual Barzaga ve Raul Simanka Cardenas'ı 'ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan' suçlayan bir iddianame açıkladı.Blanche, Miami'den yaptığı basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Blanche, Castro'ya yönelik suçlamalar arasında Küba'ya yönelik olası bir saldırı hakkında sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi: 'Ölüm veya ömür boyu hapis cezası'ABD Adalet Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Castro ve diğer beş subayın, yakın zamanda açıklanan iddianameye göre suçlu bulunmaları halinde en fazla ölüm cezası veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.'Gerilim tırmanmayacak'ABD Başkanı Donald Trump'a iddianamenin siyasi boyutu sorulduğunda Trump, "Gerilim tırmanmayacak. Bence tırmanmaya gerek yok. Bakın, ülke darmadağın olmuş durumda. Tam bir karmaşa ve kontrolü kaybettiler. Küba'nın kontrolünü tamamen kaybettiler" dedi.Ayrıca Trump, Castro'ya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya davrandığı gibi davranıp davranmayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.'Bu, hiçbir yasal dayanağı olmayan siyasi bir eylemdir'Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez yaptığı açıklamada, ABD'nin eski Küba lideri Raul Castro'ya yönelttiği suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını ve adaya yönelik saldırganlığı haklı çıkarmayı amaçladığını söyledi.Neler olmuştu?1996'da ABD merkezli Brothers to the Rescue (Kurtarma Kardeşleri) organizasyonuna ait üç Cessna uçağının, Küba'dan deniz yoluyla kaçmaya çalışan mültecileri arama iddiasıyla havalandığı, ardından Küba Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 askeri jetlerinin, uçakların Küba hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek ikisini uluslararası sularda ısı güdümlü füzelerle vurup düşürdüğü biliniyor. Olayda, uçaklarda bulunan dört kişi (Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Pena ve Pablo Morales) hayatını kaybetmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

