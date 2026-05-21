https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/akom-dikkat-diyerek-uyardi-istanbul-icin-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1105913841.html
AKOM 'dikkat' diyerek uyardı: İstanbul için saat verildi, kuvvetli olacak
AKOM 'dikkat' diyerek uyardı: İstanbul için saat verildi, kuvvetli olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sabah... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T11:20+0300
2026-05-21T11:20+0300
2026-05-21T11:20+0300
türki̇ye
i̇stanbul
sağanak
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105913683_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a0fc10ed3aa7e5f91c52ccea29f0bcf9.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.D-100’de tünel sular altında kaldıŞiddetli yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel kısa sürede suyla doldu.Sürücüler zor anlar yaşarken, ekiplerin bölgede su tahliye çalışmalarına başladığı öğrenildi.Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarılarını sürdürürken, AKOM da megakent için yeni açıklama yaptı.AKOM’un “dikkat” notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/milyonlari-ilgilendiriyor-odemeler-bayram-oncesine-cekildi-1105912583.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105913683_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6164da1c32edbcea7cf959ba7dc09d7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış
i̇stanbul, sağanak, sağanak yağış
AKOM 'dikkat' diyerek uyardı: İstanbul için saat verildi, kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar ve tüneller su altında kalırken, yağışların gece saat 23.00’ten itibaren etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.
Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.
D-100’de tünel sular altında kaldı
Şiddetli yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel kısa sürede suyla doldu.
Sürücüler zor anlar yaşarken, ekiplerin bölgede su tahliye çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarılarını sürdürürken, AKOM da megakent için yeni açıklama yaptı.
AKOM’un “dikkat” notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.”