AKOM 'dikkat' diyerek uyardı: İstanbul için saat verildi, kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T11:20+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.D-100’de tünel sular altında kaldıŞiddetli yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel kısa sürede suyla doldu.Sürücüler zor anlar yaşarken, ekiplerin bölgede su tahliye çalışmalarına başladığı öğrenildi.Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarılarını sürdürürken, AKOM da megakent için yeni açıklama yaptı.AKOM’un “dikkat” notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.”

