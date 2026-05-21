https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/ukraynada-iha-operatorlerinin-egitildigi-merkez-vuruldu-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1105921540.html
Ukrayna’da İHA operatörlerinin eğitildiği merkez vuruldu: Bir yerleşim daha kontrol altında
Ukrayna’da İHA operatörlerinin eğitildiği merkez vuruldu: Bir yerleşim daha kontrol altında
Sputnik Türkiye
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T13:21+0300
2026-05-21T13:21+0300
2026-05-21T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104640956_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_6dc3ffc58cf2affc15d4cfc1d8c2c65b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Şesterovka yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 205 asker ve tanklar dahil 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna’da insansız hava aracı (İHA) operatörlerinin eğitildiği bir merkezi, silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların ve insansız hücumbotlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 148 nokta bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ve 516 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/moskova-pekin-hattinda-milat-niteliginde-zirve-rusya-ve-cin-kuresel-dengeleri-yeniden-1105918130.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104640956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_110125fd15839b6ae26d8a7ee36a5e47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’da İHA operatörlerinin eğitildiği merkez vuruldu: Bir yerleşim daha kontrol altında
13:21 21.05.2026 (güncellendi: 13:23 21.05.2026)
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Ukrayna’da askeri hedefler bombalandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Şesterovka yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 205 asker ve tanklar dahil 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna’da insansız hava aracı (İHA) operatörlerinin eğitildiği bir merkezi, silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların ve insansız hücumbotlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 148 nokta bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ve 516 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.