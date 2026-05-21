Ukrayna’da İHA operatörlerinin eğitildiği merkez vuruldu: Bir yerleşim daha kontrol altında

Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T13:23+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Şesterovka yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 205 asker ve tanklar dahil 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna’da insansız hava aracı (İHA) operatörlerinin eğitildiği bir merkezi, silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların ve insansız hücumbotlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 148 nokta bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ve 516 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

