Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kremlin-abdnin-raul-castroya-yonelttigi-suclamalari-ve-kubaya-baskiyi-onaylamiyoruz-1105932191.html
Kremlin: ABD’nin Raul Castro’ya yönelttiği suçlamaları ve Küba’ya baskıyı onaylamıyoruz
Kremlin: ABD’nin Raul Castro’ya yönelttiği suçlamaları ve Küba’ya baskıyı onaylamıyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Küba’ya uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, Moskova’nın bu yaklaşımı tasvip etmediğini söyledi. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T18:10+0300
2026-05-21T18:11+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
abd
küba
raul castro
moskova
havana
abd adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro’ya yönelik ABD suçlamalarını değerlendirdiği açıklamasında, Washington’un Havana üzerindeki baskısını Rusya’nın “kesinlikle onaylamadığını” söyledi; eski ve görevdeki devlet başkanlarına “şiddet yöntemleriyle” muamele edilmesine karşı olduklarını vurguladı.ABD Adalet Bakanlığı, çarşamba günü Castro ve beş Kübalı asker hakkında, 1996 yılında iki sivil uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında suçlama yöneltmişti. Bakanlık, sanıkların suçlu bulunmaları halinde en ağır ceza olarak idam ya da müebbet hapisle karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.Küba hükümeti ise söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin eylemlerinin BM Şartı’na ve uluslararası havacılık normlarına uygun “meşru müdafaa eylemi” olduğunu belirterek, ABD’nin açtığı davayı siyasi baskı aracı olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kuba-abd-krizi-derinlesiyor-raul-castro-iddianamesi-ne-anlama-geliyor-1105917922.html
rusya
abd
küba
moskova
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_63:0:695:474_1920x0_80_0_0_355f656524e1453fb52788e1c8740a36.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, küba, raul castro, moskova, havana, abd adalet bakanlığı
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, küba, raul castro, moskova, havana, abd adalet bakanlığı

Kremlin: ABD’nin Raul Castro’ya yönelttiği suçlamaları ve Küba’ya baskıyı onaylamıyoruz

18:10 21.05.2026 (güncellendi: 18:11 21.05.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваMoskova, Kremlin
Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Küba’ya uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, Moskova’nın bu yaklaşımı tasvip etmediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro’ya yönelik ABD suçlamalarını değerlendirdiği açıklamasında, Washington’un Havana üzerindeki baskısını Rusya’nın “kesinlikle onaylamadığını” söyledi; eski ve görevdeki devlet başkanlarına “şiddet yöntemleriyle” muamele edilmesine karşı olduklarını vurguladı.
Küba’ya uygulanan baskıyı onaylamak mümkün değil. Eski ya da görevdeki devlet başkanlarına, şiddet yöntemleri de dahil olmak üzere, bu tür yöntemlerle yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında bunu ilk kez görmüyoruz. Biz bunu onaylamıyoruz.
ABD Adalet Bakanlığı, çarşamba günü Castro ve beş Kübalı asker hakkında, 1996 yılında iki sivil uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında suçlama yöneltmişti. Bakanlık, sanıkların suçlu bulunmaları halinde en ağır ceza olarak idam ya da müebbet hapisle karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.
Küba hükümeti ise söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin eylemlerinin BM Şartı’na ve uluslararası havacılık normlarına uygun “meşru müdafaa eylemi” olduğunu belirterek, ABD’nin açtığı davayı siyasi baskı aracı olarak nitelendirmişti.
Miguel Diaz-Canel, Raul Castro, and Fidel Castro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
DÜNYA
Küba-ABD krizi derinleşiyor: Raul Castro iddianamesi ne anlama geliyor?
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала