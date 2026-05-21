Kremlin: ABD’nin Raul Castro’ya yönelttiği suçlamaları ve Küba’ya baskıyı onaylamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Küba’ya uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, Moskova’nın bu yaklaşımı tasvip etmediğini söyledi. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T18:10+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro’ya yönelik ABD suçlamalarını değerlendirdiği açıklamasında, Washington’un Havana üzerindeki baskısını Rusya’nın “kesinlikle onaylamadığını” söyledi; eski ve görevdeki devlet başkanlarına “şiddet yöntemleriyle” muamele edilmesine karşı olduklarını vurguladı.ABD Adalet Bakanlığı, çarşamba günü Castro ve beş Kübalı asker hakkında, 1996 yılında iki sivil uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında suçlama yöneltmişti. Bakanlık, sanıkların suçlu bulunmaları halinde en ağır ceza olarak idam ya da müebbet hapisle karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.Küba hükümeti ise söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin eylemlerinin BM Şartı’na ve uluslararası havacılık normlarına uygun “meşru müdafaa eylemi” olduğunu belirterek, ABD’nin açtığı davayı siyasi baskı aracı olarak nitelendirmişti.

