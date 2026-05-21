Kıyamet Günü Radyosu'nda hareketli gün: "UVB-76" üzerinden peş peşe gizemli sinyaller
"Kıyamet Günü Radyosu" olarak bilinen dünyaca ünlü askeri radyo istasyonu UVB-76, Perşembe günü aralarında "Voinozhur", "Sryvochizh" ve "Akrofy" gibi şifreli... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T17:01+0300
Soğuk Savaş döneminden bu yana gizemini koruyan ve kamuoyunda Kıyamet Günü Radyosu olarak adlandırılan Rus askeri radyo istasyonu UVB-76, Perşembe günü beklenmedik bir frekans hareketliliğine sahne oldu. Ters piramit kuralına uygun olarak elde edilen son verilere göre istasyon; gün boyunca aralarında Voinozhur, Sryvochizh ve Akrofy kodlarının da yer aldığı tam dokuz yeni şifreli sesli sinyal yayınladı. Genellikle tek düze bir vızıltı sesi çıkaran ve bu yüzden dünya genelinde Vızıltı Cihazı (The Buzzer) olarak da anılan istasyondan gelen bu peş peşe mesajlar, askeri analizciler ve amatör telsizciler tarafından yakın takibe alındı.Moskova saatiyle yoğun mesai: Şifreli kodlar kronolojik olarak paylaşıldıRadyodan gelen tüm ses kayıtlarını ve şifreli mesajları anlık olarak takip eden popüler Telegram kanalı UVB-76 logs verilerine göre, frekanstaki hareketlilik sabahın erken saatlerinde başladı. Günün ilk gizemli mesajı Moskova saatiyle 07:09'da kaydedilen "Zhestokain" oldu. Ardından saat 09:10'da "Lyapovnuk", "Blinospas" ve "Vrunoval" kodları duyuldu. Saatler 11:03'ü gösterdiğinde ise "Korolevna", "Kaposuk" ve "Bratoshik" kelimeleri yayına yansıdı. Öğleden sonra istasyondaki hareketlilik zirveye ulaştı; saat 15:38'de "Akrofi", "Krugovizg", "Rubakha" ve "Ababkolist" anons edilirken, hemen ardından 15:48'de "Osveshchenie", Voinozhur, Sryvochizh ve "Knopopion" sinyalleri kayıtlara geçti.Soğuk Savaş mirası: UVB-76 Radyosu nedir ve neden önemli?Gizemli yapısıyla komplo teorilerine konu olan UVB-76 radyosu, ilk olarak 1970'lerde Sovyetler Birliği döneminde geliştirilmiş bir askeri radyo istasyonu olarak biliniyor. Yaklaşık 50 yıldır kesintisiz olarak kısa bir vızıltı sinyali yayınlayan bu istasyon, nadiren de olsa Rusça isimler ve sayılardan oluşan canlı sesli kodlar yayınlamasıyla tanınıyor. Uzmanlar, bu şifreli yayınların Rusya'nın batı askeri bölgesindeki birliklere emir iletmek ya da gizli bir kıtalararası haberleşme ağını canlı tutmak amacıyla kullanıldığını tahmin ediyor. Perşembe günü yayınlanan yoğun şifreli sinyaller, bölgedeki askeri hareketliliğin ve stratejik hazırlıkların bir göstergesi olabileceği şüphesini doğuruyor.
