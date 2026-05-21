Sınırda İHA ihlali yapıldı: Belarus'tan Litvanya'ya sert protesto notası

Sputnik Türkiye

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya topraklarından havalanan Ukrayna yapımı bir insansız hava aracının ülke sınırını ihlal etmesi üzerine Vilnius yönetimine... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T16:26+0300

Doğu Avrupa'da askeri ve diplomatik gerilim hatlarına bir yenisi daha eklendi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya sınırından gelerek ülke hava sahasını ve devlet sınırını açıkça ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Vilnius yönetimine yönelik resmi bir diplomatik hamle başlattı. Ters piramit kuralına uygun olarak aktarılan ilk bilgilere göre, Litvanya Cumhuriyeti'nin Belarus Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Erikas Vilkaneckas, acil koduyla Belarus Dışişleri Bakanlığı binasına çağrıldı. Litvanya temsilcisine, yaşanan bu açık sınır ihlali nedeniyle Minsk yönetiminin sert protesto notası doğrudan iletildi.Ukrayna yapımı "Chaika" Tipi İHA gerilimi tırmandırdıYaşanan krizin teknik detayları da Belaruslu yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ruslan Varankov, sınır ihlalini gerçekleştiren hava aracının Ukrayna yapımı "Chaika" tipi bir insansız hava aracı olduğunu açıkladı. İHA’nın Litvanya topraklarını kullanarak Belarus hava sahasına sızması, bölgedeki çok uluslu güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü Varankov, sınır güvenliğine yönelik bu hamlenin münferit bir olay olmadığını, benzer ihlallerin daha önce de yaşandığını ima ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti.Belarus soruşturma talep etti: Güvenliğimize doğrudan tehditDiplomatik protestonun ardından Belarus cephesinden resmi talepler de sıralandı. Bakanlığın resmi Telegram kanalı üzerinden video mesaj yayınlayan Ruslan Varankov, Belarus hükümetinin Vilnius'tan beklentilerini net bir dille ifade etti. Belarus, komşusu Litvanya'dan bu İHA sınır ihlali olayının koşullarına ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve elde edilen detaylı verilerin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Yapılan resmi açıklamada, Litvanya topraklarının bu tür askeri faaliyetler için kullanılmasının Belarus'un ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ve yaşananların uluslararası hukuk ihlali olduğu sert bir dille vurgulandı.

belarus, litvanya, ukrayna, dışişleri bakanlığı, telegram, haberler, avrupa, yılsonu2026