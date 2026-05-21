https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/sinirda-iha-ihlali-yapildi-belarustan-litvanyaya-sert-protesto-notasi-1105929454.html
Sınırda İHA ihlali yapıldı: Belarus'tan Litvanya'ya sert protesto notası
Sınırda İHA ihlali yapıldı: Belarus'tan Litvanya'ya sert protesto notası
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya topraklarından havalanan Ukrayna yapımı bir insansız hava aracının ülke sınırını ihlal etmesi üzerine Vilnius yönetimine... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T16:26+0300
2026-05-21T16:26+0300
2026-05-21T16:26+0300
savunma
belarus
litvanya
ukrayna
dışişleri bakanlığı
telegram
haberler
avrupa
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103260084_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_0f2ab910536cd900e3ef9a5949a29547.jpg
Doğu Avrupa'da askeri ve diplomatik gerilim hatlarına bir yenisi daha eklendi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya sınırından gelerek ülke hava sahasını ve devlet sınırını açıkça ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Vilnius yönetimine yönelik resmi bir diplomatik hamle başlattı. Ters piramit kuralına uygun olarak aktarılan ilk bilgilere göre, Litvanya Cumhuriyeti'nin Belarus Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Erikas Vilkaneckas, acil koduyla Belarus Dışişleri Bakanlığı binasına çağrıldı. Litvanya temsilcisine, yaşanan bu açık sınır ihlali nedeniyle Minsk yönetiminin sert protesto notası doğrudan iletildi.Ukrayna yapımı "Chaika" Tipi İHA gerilimi tırmandırdıYaşanan krizin teknik detayları da Belaruslu yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ruslan Varankov, sınır ihlalini gerçekleştiren hava aracının Ukrayna yapımı "Chaika" tipi bir insansız hava aracı olduğunu açıkladı. İHA’nın Litvanya topraklarını kullanarak Belarus hava sahasına sızması, bölgedeki çok uluslu güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü Varankov, sınır güvenliğine yönelik bu hamlenin münferit bir olay olmadığını, benzer ihlallerin daha önce de yaşandığını ima ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti.Belarus soruşturma talep etti: Güvenliğimize doğrudan tehditDiplomatik protestonun ardından Belarus cephesinden resmi talepler de sıralandı. Bakanlığın resmi Telegram kanalı üzerinden video mesaj yayınlayan Ruslan Varankov, Belarus hükümetinin Vilnius'tan beklentilerini net bir dille ifade etti. Belarus, komşusu Litvanya'dan bu İHA sınır ihlali olayının koşullarına ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve elde edilen detaylı verilerin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Yapılan resmi açıklamada, Litvanya topraklarının bu tür askeri faaliyetler için kullanılmasının Belarus'un ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ve yaşananların uluslararası hukuk ihlali olduğu sert bir dille vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/lukasenko-ve-putin-video-konferans-yoluyla-nukleer-kuvvetlerin-ortak-tatbikatini-gerceklestirdi-1105928569.html
belarus
litvanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103260084_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d0449104fce2c365a45d7cd0c190d811.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus, litvanya, ukrayna, dışişleri bakanlığı, telegram, haberler, avrupa, yılsonu2026
belarus, litvanya, ukrayna, dışişleri bakanlığı, telegram, haberler, avrupa, yılsonu2026
Sınırda İHA ihlali yapıldı: Belarus'tan Litvanya'ya sert protesto notası
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya topraklarından havalanan Ukrayna yapımı bir insansız hava aracının ülke sınırını ihlal etmesi üzerine Vilnius yönetimine sert bir protesto mektubu gönderdi. Litvanya Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılırken, Minsk yönetimi olayın derhal soruşturulmasını ve resmi bilgi verilmesini talep etti.
Doğu Avrupa'da askeri ve diplomatik gerilim hatlarına bir yenisi daha eklendi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Litvanya sınırından gelerek ülke hava sahasını ve devlet sınırını açıkça ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Vilnius yönetimine yönelik resmi bir diplomatik hamle başlattı. Ters piramit kuralına uygun olarak aktarılan ilk bilgilere göre, Litvanya Cumhuriyeti'nin Belarus Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Erikas Vilkaneckas, acil koduyla Belarus Dışişleri Bakanlığı binasına çağrıldı. Litvanya temsilcisine, yaşanan bu açık sınır ihlali nedeniyle Minsk yönetiminin sert protesto notası doğrudan iletildi.
Ukrayna yapımı "Chaika" Tipi İHA gerilimi tırmandırdı
Yaşanan krizin teknik detayları da Belaruslu yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ruslan Varankov, sınır ihlalini gerçekleştiren hava aracının Ukrayna yapımı "Chaika" tipi bir insansız hava aracı olduğunu açıkladı. İHA’nın Litvanya topraklarını kullanarak Belarus hava sahasına sızması, bölgedeki çok uluslu güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sözcü Varankov, sınır güvenliğine yönelik bu hamlenin münferit bir olay olmadığını, benzer ihlallerin daha önce de yaşandığını ima ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Belarus soruşturma talep etti: Güvenliğimize doğrudan tehdit
Diplomatik protestonun ardından Belarus cephesinden resmi talepler de sıralandı. Bakanlığın resmi Telegram kanalı üzerinden video mesaj yayınlayan Ruslan Varankov, Belarus hükümetinin Vilnius'tan beklentilerini net bir dille ifade etti. Belarus, komşusu Litvanya'dan bu İHA sınır ihlali olayının koşullarına ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve elde edilen detaylı verilerin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Yapılan resmi açıklamada, Litvanya topraklarının bu tür askeri faaliyetler için kullanılmasının Belarus'un ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ve yaşananların uluslararası hukuk ihlali olduğu sert bir dille vurgulandı.