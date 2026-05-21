https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kamu-calisanlari-icin-ikramiye-odeme-tarihleri-aciklandi-1105926594.html
Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri açıklandı: Ödemeler ne zaman yapılacak?
Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri açıklandı: Ödemeler ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Kamuda çalışan işçiler için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T14:57+0300
2026-05-21T14:57+0300
2026-05-21T15:34+0300
ekonomi̇
kamu çalışanı
ikramiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/39/1041653915_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a94b65d188a85dd9c2e7c6da14a92dd.jpg
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi. Ödemenin ilki 22 Mayıs'ta yani Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek. İkramiyeler ne zaman ödenecek?Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre , kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kurban-bayrami-duzenlemesi-resmi-gazetede-kopru-otoyol-ve-toplu-ulasim-ucretsiz-oldu-1105925797.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/39/1041653915_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8da62a6385cc152811a2d3e55fdd328b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu çalışanı, ikramiye
Kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri açıklandı: Ödemeler ne zaman yapılacak?
14:57 21.05.2026 (güncellendi: 15:34 21.05.2026)
Kamuda çalışan işçiler için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi. Ödemenin ilki 22 Mayıs'ta yani Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek.
İkramiyeler ne zaman ödenecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre , kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs, İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."