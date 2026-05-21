Kadir İnanır entübe edildi: 'Çok riskli bir durumla karşı karşıyayız'
Sputnik Türkiye
Yoğun bakımda tedavi gören Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi. Sanatçının entübe edildiği açıklanırken hayat arkadaşı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T16:59+0300
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi.Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.
