https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kadir-inanir-entube-edildi-cok-riskli-bir-durumla-karsi-karsiyayiz-1105929830.html

Kadir İnanır entübe edildi: 'Çok riskli bir durumla karşı karşıyayız'

Kadir İnanır entübe edildi: 'Çok riskli bir durumla karşı karşıyayız'

Sputnik Türkiye

Yoğun bakımda tedavi gören Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber geldi. Sanatçının entübe edildiği açıklanırken hayat arkadaşı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T16:59+0300

2026-05-21T16:59+0300

2026-05-21T16:59+0300

yaşam

kadir i̇nanır

entübe

yoğun bakım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096127902_0:451:1092:1065_1920x0_80_0_0_cef7628062d05fecdbb78f3900457e82.jpg

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi.Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/yogun-bakima-alinan-kadir-inanirdan-duygusal-sozler-beni-buradan-cikarin-1105875727.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir i̇nanır, entübe, yoğun bakım