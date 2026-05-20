Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/yogun-bakima-alinan-kadir-inanirdan-duygusal-sozler-beni-buradan-cikarin-1105875727.html
Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’dan duygusal sözler: 'Beni buradan çıkarın'
Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’dan duygusal sözler: 'Beni buradan çıkarın'
Sputnik Türkiye
Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. Tedavinin olumlu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T08:46+0300
2026-05-20T08:46+0300
yaşam
kadir i̇nanır
yoğun bakım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093391031_0:31:896:534_1920x0_80_0_0_dcf2e0bc2e279a9a5d854f5b83243c9b.jpg
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz perşembe gecesi rahatsızlanmasının ardından İstanbul’daki Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Zatürre teşhisi konulan sanatçının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Jülide Kural: Tedavisi güzel i̇lerliyorKadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:“Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Ben de günde 2-3 kez yanında giriyorum, konuşuyorum. ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz.”Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da sosyal medyada yayılan olumsuz iddialara ilişkin açıklama yaptı.Levent İnanır, sanatçının bilincinin açık olduğunu, yakınlarıyla iletişim kurabildiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tokatta-almus-baraji-alarm-verdi-doluluk-yuzde-100e-ulasti-1105874937.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093391031_0:0:896:671_1920x0_80_0_0_ff26dc5f8c4f12bc9ec29f543510279c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kadir i̇nanır, yoğun bakım
kadir i̇nanır, yoğun bakım

Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’dan duygusal sözler: 'Beni buradan çıkarın'

08:46 20.05.2026
Kadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
Abone ol
Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. Tedavinin olumlu ilerlediğini belirten Kural, İnanır’ın bilincinin açık olduğunu ve “Beni buradan çıkarın” dediğini aktardı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz perşembe gecesi rahatsızlanmasının ardından İstanbul’daki Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Zatürre teşhisi konulan sanatçının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jülide Kural: Tedavisi güzel i̇lerliyor

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:
“Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Ben de günde 2-3 kez yanında giriyorum, konuşuyorum. ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz.”
Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da sosyal medyada yayılan olumsuz iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Levent İnanır, sanatçının bilincinin açık olduğunu, yakınlarıyla iletişim kurabildiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
Almus Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
TÜRKİYE
Tokat’ta Almus Barajı alarm verdi: Doluluk yüzde 100’e ulaştı
08:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала