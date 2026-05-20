Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’dan duygusal sözler: 'Beni buradan çıkarın'
Sputnik Türkiye
Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. Tedavinin olumlu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz perşembe gecesi rahatsızlanmasının ardından İstanbul’daki Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Zatürre teşhisi konulan sanatçının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Jülide Kural: Tedavisi güzel i̇lerliyorKadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:“Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Ben de günde 2-3 kez yanında giriyorum, konuşuyorum. ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz.”Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da sosyal medyada yayılan olumsuz iddialara ilişkin açıklama yaptı.Levent İnanır, sanatçının bilincinin açık olduğunu, yakınlarıyla iletişim kurabildiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
