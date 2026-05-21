JPMorgan’da 'seks kölesi' skandalı mahkemelik oldu: Üst düzey yönetici karşı dava açtı
Sputnik Türkiye
JPMorgan Yönetici Direktörü Hajdini, kendisine yönelik "ırkçılık" ve "seks kölesi" suçlamalarında bulunan eski meslektaşı Rana’ya şantaj ve itibar suikastı... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T13:31+0300
Global finans devi JPMorgan bünyesinde deprem etkisi yaratan taciz iddiaları, yargıya taşınarak yepyeni bir boyut kazandı. Bankanın Yönetici Direktörü olan 37 yaşındaki Lorna Hajdini, kendisini "cinsel saldırgan" ve "ırkçı" olarak nitelendirerek "seks kölesi" olarak kullandığını iddia eden 35 yaşındaki eski bankacı Chirayu Rana hakkında iftira ve karalama davası açtı. Ters piramit kuralına göre şekillenen davanın detaylarında, Hajdini’nin avukatları bu suçlamaların tamamen uydurma olduğunu ve tek amacın haksız kazanç elde etmek (şantaj) olduğunu mahkemeye sundu. Finans kulislerinden sızan bilgilere göre davacı Rana, bankanın mahkeme öncesi sunduğu 1 milyon dolarlık uzlaşma teklifini reddederek 20 milyon doların üzerinde bir meblağ koparmayı hedefledi.JPMorgan’dan yöneticiye tam destek: İç soruşturmada kanıt bulunamadıYaşanan bu büyük krizin ardından gözlerin çevrildiği JPMorgan Chase, üst düzey yöneticisi Lorna Hajdini’nin arkasında kaya gibi durduğunu açıkladı. Banka sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, şirket içinde yürütülen kapsamlı iç soruşturma sonucunda Rana'nın iddialarını destekleyecek tek bir kanıt bile bulunamadığı vurgulandı. Şirket, "Lorna'nın kendisini savunma ve itibarını koruma hakkını sonuna kadar destekliyoruz. En başından beri hem firmamıza hem de yöneticimize yönelik bu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığına inanıyoruz" diyerek artık kesinlikle bir uzlaşma teklifi yapılmayacağını sert bir dille duyurdu.Sabıkalı i̇ftira geçmişi ortaya çıktıHajdini’nin hukuk ekibi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, eski bankacı Chirayu Rana hakkında kan donduran iddialar yer aldı. Belgelerde, Rana’nın geçmişte de başka bir iş yerindeki yöneticisine "tıpatıp benzer" asılsız cinsel taciz suçlamaları yönelttiği ve hatta işten izin alabilmek için babasının öldüğüne dair yalan söylediği öne sürüldü. Karşı taraftan ise hamle gecikmedi; Rana’nın avukatı Daniel Kaiser, 30 yıllık kariyeri boyunca suçlamaların tamamen uydurma olduğuna inanan hiçbir büyük şirketin (JPMorgan) durup dururken 1 milyon dolar gibi devasa bir tazminat teklifi yapmayacağını savunarak davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Halkla ilişkiler uzmanları ise bankanın bu hamlesini, adının medyada daha fazla yıpranmasını önlemek adına standart bir kriz yönetimi refleksi olarak yorumluyor.
