https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/japonyadan-artan-ayi-saldirilarina-karsi-onlem-1105931283.html
Japonya'dan artan ayı saldırılarına karşı önlem
Japonya'dan artan ayı saldırılarına karşı önlem
Sputnik Türkiye
Japonya’da son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşırken, hükümet ayı popülasyonunu araştırmak... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T17:45+0300
2026-05-21T17:45+0300
2026-05-21T17:45+0300
dünya
japonya
tokyo
ayı
saldırı
kamera
avcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061956864_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_5722a28b0645eb6cc7efa15264918beb.jpg
Kyodo Haber ajansının Japonya Çevre Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede insanlara yönelik ayı saldırılarının ardından yeni önlemler alınacak. Bu kapsamda, Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde dağlık bölgelere ayı popülasyonunu araştırmak amacıyla haziran ayında yaklaşık 800 kamera yerleştirilecek.Japonya'da mart ayına kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu. Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı ve Hokkaido'da yaklaşık 11 bin 600 boz ayı olduğu tahmin ediliyor.Asker gönderme kararıTokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti. Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/maldivlerdeki-kopekbaligi-magarasi-faciasinda-5-dalgic-olmustu-venturi-etkisi-mi-yuttu-1105921083.html
japonya
tokyo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061956864_69:0:1132:797_1920x0_80_0_0_a7a59f44991528cf57917c44d409cc99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, tokyo, ayı, saldırı, kamera, avcı
japonya, tokyo, ayı, saldırı, kamera, avcı
Japonya'dan artan ayı saldırılarına karşı önlem
Japonya’da son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşırken, hükümet ayı popülasyonunu araştırmak için dağlık bölgelere yüzlerce kamera yerleştirme kararı aldı.
Kyodo Haber ajansının Japonya Çevre Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede insanlara yönelik ayı saldırılarının ardından yeni önlemler alınacak. Bu kapsamda, Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde dağlık bölgelere ayı popülasyonunu araştırmak amacıyla haziran ayında yaklaşık 800 kamera yerleştirilecek.
Japonya'da mart ayına kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu. Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı ve Hokkaido'da yaklaşık 11 bin 600 boz ayı olduğu tahmin ediliyor.
Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.
Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.
Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti. Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.