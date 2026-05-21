https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/japonyadan-artan-ayi-saldirilarina-karsi-onlem-1105931283.html

Japonya'dan artan ayı saldırılarına karşı önlem

Japonya'dan artan ayı saldırılarına karşı önlem

Sputnik Türkiye

Japonya’da son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşırken, hükümet ayı popülasyonunu araştırmak... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T17:45+0300

2026-05-21T17:45+0300

2026-05-21T17:45+0300

dünya

japonya

tokyo

ayı

saldırı

kamera

avcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061956864_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_5722a28b0645eb6cc7efa15264918beb.jpg

Kyodo Haber ajansının Japonya Çevre Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede insanlara yönelik ayı saldırılarının ardından yeni önlemler alınacak. Bu kapsamda, Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde dağlık bölgelere ayı popülasyonunu araştırmak amacıyla haziran ayında yaklaşık 800 kamera yerleştirilecek.Japonya'da mart ayına kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu. Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı ve Hokkaido'da yaklaşık 11 bin 600 boz ayı olduğu tahmin ediliyor.Asker gönderme kararıTokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti. Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/maldivlerdeki-kopekbaligi-magarasi-faciasinda-5-dalgic-olmustu-venturi-etkisi-mi-yuttu-1105921083.html

japonya

tokyo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, tokyo, ayı, saldırı, kamera, avcı