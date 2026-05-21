Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması hayata geçiyor: 10 saniyede dijital ihbar dönemi başlıyor

Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile ihbarlar artık tek çatı altında dijital ortamda toplanacak. Sistem hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması'nın bugün itibarıyla hayata geçtiğini duyurdu. Uygulama ile artık ihbarların tek çatı altında dijital ortamda toplanacağını, vatandaşların sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabileceklerini anlatan Bakan Çiftçi, "Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık’’ açıklamasında bulundu. Çiftçi, uygulamanın kritik bölümlerinden birinin de "İlk Yardım İhbar" olduğunu söyleyerek, kriz anlarında adres tarif etme telaşının ortadan kaldırıldığını belirtti. Sistemin en hayati özelliğinin 'güvendeyim' butonu olduğunu anlatan Bakan Çiftçi, " 100 kilometre yakınınızdaki 5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olduğunda ekranınızda otomatik beliren bu butona tek bir dokunuşla; sisteme kaydettiğiniz yakınlarınıza 'güvendeyim' mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebileceksiniz." dedi. 10 saniyede dijital ihbar dönemi başlıyorSistemin lansman töreninde bilgi veren Bakan Çiftçi, uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı: Bakan Çiftçi, kavga hırsızlık veya şüpheli asayiş olaylarının da sistem üzerinden saniyeler içinde ihbar edilebileceği kaydetti. Enkaz altındayım mesajı da gönderilebilecekUygulamada doğal afetlere karşı uyarı mekanizmasının da olacağını belirten Bakan Çiftçi, "Olası bir doğal afette enkaz altındayım ve mahsur kaldım diyerek uyarıda bulunacak. Doğal afet sonrasında hasar tespit talebi, diğer durumlar, barınma talepler saniyelerin içinde uygulamadan hayati önem taşıdığı kriz anlarında, ihbarlarınız konumunuzla birlikte merkezimize anında ulaşmakta ve ekiplerimiz hızla sevk edilmektedir" ifadelerini kullandı. Okul Acil modülü de yer alacak Sistemde öğretmenler için 'Okul Acil' modülüne de yer verdiklerini dile getiren Bakan Çiftçi şunları dile getirdi: Hangi uygulamalar sistem içine alındı?Bakan Çiftçi KADES uygulamasının da sistemin içini taşındığını ve akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirildiğine dikkat çekerek, "Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile; sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz" dedi. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘UYUMA’ uygulamasının altyapısının da 'Hayat 112 Acil' çatısı altına taşındığını belirten Bakan Çiftçi, trafik kazalarında da kullanıcının konum, fotoğraf ve video ekleyerek anlık bildirimde bulunulabileceğini anlattı. Sistem içerisinde hem bina hem de orman yangınlarıyla ilgili ihbar bölümlerinin olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi uygulama kapsamında ihbarda bulunan kişilerin kimlik ve kişisel bilgilerinin de gizli tutulacağının altını çizdi. Bakan Çiftçi şunları dile getirdi: Deprem anında haberleşme krizini de çözecek Habertürk'ün haberine göre Bakan Çiftçi şu bilgileri de paylaştı: "Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişim sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. 'Son Depremler' modülümüzle ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık takip edebilir, dilerseniz sadece bulunduğunuz bölgedeki depremleri filtreleyebilirsiniz. Sistemin en hayati özelliği ise 'Güvendeyim' butonudur. 100 km yakınınızdaki 5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olduğunda ekranınızda otomatik beliren bu butona tek bir dokunuşla; sisteme kaydettiğiniz yakınlarınıza 'güvendeyim' mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebileceksiniz. Bu sayede sevdiklerinizin kaygısını saniyeler içinde giderirken, aynı anda telefonlara yüklenilmesini de önlemiş olacağız. Böylece iletişim hatlarımızın çökmesini engelleyerek, enkaz altında veya gerçekten zor durumda kalan vatandaşlarımızın 112'ye ulaşabilmesi için hatları açık tutacağız’’ dedi.Yine uygulamada en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocakları da haritada tek tıkla görülebilecek. Afet anındaki kargaşayı önlemek adına 'Acil Toplanma Alanları' özelliği de sisteme entegre edildi. Arama köpekleri için özel frekans uygulaması Uygulama içerisinde arama köpeklerinin duyabileceği özel bir frekansın olduğunu duyuran Bakan Çiftçi, "Afet sonrası enkaz altında sesinizi duyurmanın zor olduğu anlarda 'Alarm Butonu' devreye giriyor. Butonun çıkaracağı yüksek frekanslı sesle, ekiplerimizin size saniyeler içinde, nokta atışı ulaşmasını sağlıyoruz. İnsan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses frekansı üretir. Bu sayede köpeklerin yön bulmasına ve konumunuzu tespit etmesine yardımcı olur. Sesli iletişimin imkansızlaştığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı oluşturabilir ve mesajınızı iletebilirsiniz’’ dedi.

