Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas'tan ilk açıklama
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas hakkındaki soruşturmayı basından öğrendiğini... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı verildi. Cabas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir'deyim" dediBabasının cenazesi için İzmir'e gittiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturma kapsamında 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan gazeteci Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu aktardı. Avukatlarının soruşturma makamı ile görüştüğünü belirten Cabas, şunları kaydetti:"Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir'deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin."
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas hakkındaki soruşturmayı basından öğrendiğini belirtirken, dün babasını kaybettiğini ve bugün cenaze için İzmir'de olduğunu söyledi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı verildi. Cabas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim" dedi

Babasının cenazesi için İzmir'e gitti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturma kapsamında 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan gazeteci Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu aktardı. Avukatlarının soruşturma makamı ile görüştüğünü belirten Cabas, şunları kaydetti:
"Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin."
