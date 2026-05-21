Geri dönüşümde yapay zeka: Artan alüminyum fiyatları geri dönüşüm sektörünü harekete geçirdi

Sputnik Türkiye

İran savaşı sonrası yükselen alüminyum fiyatları, geri dönüşüm sektöründe yeni yatırımları hızlandırdı. Şirketler, çöplerde kaybolan milyonlarca ton alüminyumu... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T19:42+0300

Dünyadaki alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun Körfez bölgesinde yapılması nedeniyle metal fiyatları ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla çıkan savaş nedeniyle son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD’nin alüminyumu 'kritik mineral' olarak tanımlaması da geri dönüşüm sektörünü stratejik hale getirdi.Çöpteki alüminyum için yarış başladıUzmanlara göre ABD’de alüminyum en fazla geri dönüştürülen materyaller arasında yer alsa da toplamın yalnızca yaklaşık yüzde 20’si geri kazanılabiliyor. Atık ayrıştırma teknolojileri geliştiren şirketler ise bu oranı artırmak için yapay zeka, kameralar, lazerler ve sensör destekli sistemler kullanmaya başladı.Atık ayrıştırma girişimi Amp’in Teknoloji Direktörü Matanya Horowitz, "Alüminyum çöp akışının yalnızca yüzde 1’ini oluşturabilir ancak ton başına 1000 doların üzerinde işlem görüyor" dedi.Şirketlerin geliştirdiği sistemlerde, konveyör bantlarından geçen atıklar kameralar ve sensörlerle analiz ediliyor. Yapay zeka daha sonra plastik, alüminyum ve diğer materyalleri birbirinden ayırıyor. Robotik kollar ve hava püskürtücüler yardımıyla ayrıştırılan materyaller farklı bölmelere aktarılıyor. Şirketler, bazı sistemlerin yüzde 90’ın üzerinde doğruluk oranına ulaştığını belirtiyor.Alüminyum stratejik metal haline geldiUzmanlar, geri dönüşüm tesislerinin yalnızca çevre açısından değil, ekonomik ve stratejik açıdan da kritik hale geldiğini belirtiyor.ABD’de kullanılan alüminyumun büyük kısmı ithalatla karşılanırken, geri dönüşüm sektörünün yerli üretimi artırabilecek önemli kaynaklardan biri olduğu ifade ediliyor.Horowitz, "Başarılı geri dönüşüm programlarının olduğu şehirlerde bile alüminyumun yarısı doğrudan çöpe gidiyor" açıklamasını yaptı.Uzmanlara göre yükselen fiyatlar ve küresel gerilimler nedeniyle yapay zeka destekli geri dönüşüm teknolojilerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemde daha da hızlanması bekleniyor.

abd, i̇ran, savaş, metal, alüminyum, geri dönüşüm