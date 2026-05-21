Efsanevi heykelin kayıp parçası 96 yıl sonra bulundu: 2. Ramses tekrar bütün oluyor
Efsanevi heykelin kayıp parçası 96 yıl sonra bulundu: 2. Ramses tekrar bütün oluyor
Mısır’da tarihi bir birleşme yaşıyor. 1930’da bulunan alt kısmı 96 yıl sonra üst parçasıyla birleşiyor 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Alman arkeologlar 1930 yılında Minya Valiliği'nde, El Aşmunein (antik Hermopolis Magna) yakınlarında devasa bir heykelin alt yarısını ortaya çıkarmıştı. Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen heykel, firavunların en ünlülerinden 2. Ramses'e aitti.Mart 2024'te ise Mısır ve ABD'li arkeologlardan oluşan ortak bir ekip, heykelin kayıp üst yarısını bulduklarını duyurdu. Yüzüstü toprağa gömülü halde bulunan parça 3.8 metre boyundaydı ve oldukça iyi korunmuştu. Heykelin başında kraliyet kobrasıyla taçlandırılmış başlık bulunuyordu.Renkli boya kalıntıları da ortaya çıktıHeykelin üst kısmı, beklenmedik ölçüde iyi durumdaydı. Yüzeyinde eski mavi ve sarı pigment izleri tespit edildi. Bu bulgu, heykelin orijinal renkleri ve yapıldığı dönem hakkında önemli ipuçları sunuyor.Dijital birleşme yapıldıMısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın onayıyla restorasyon çalışmaları Eylül 2025'te başladı. Ramesseum'da yeniden bir araya getirilen 2. Ramses heykelinin üst ve alt bölümlerini gösteren dijital rekonstrüksiyon da paylaşıldı.2. Ramses heykeli, 3200 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez orijinal konumunda, El Aşmunein'deki tapınağın kuzey girişinde yeniden ayağa kaldırılıyor.Tamamlanmış haliyle heykel, yaklaşık 6.7 metre yüksekliğinde ve 40 tonun üzerinde ağırlığa sahip olan heykel, dört ana parçadan oluşuyor. Bu, Orta Mısır'dan çıkarılan ilk tam boy kolosal heykel olma özelliğini taşıyor.İkinci Ramses heykelinin yeniden birleşmesi, Mısır arkeolojisi için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. 96 yıl aradan sonra tamamlanan devasa eser, firavunun gücünü ve Mısır'ın kadim mirasını günümüze taşıyor.
Mısır’da tarihi bir birleşme yaşıyor. 1930’da bulunan alt kısmı 96 yıl sonra üst parçasıyla birleşiyor
Alman arkeologlar 1930 yılında Minya Valiliği’nde, El Aşmunein (antik Hermopolis Magna) yakınlarında devasa bir heykelin alt yarısını ortaya çıkarmıştı. Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen heykel, firavunların en ünlülerinden 2. Ramses’e aitti.
Mart 2024’te ise Mısır ve ABD’li arkeologlardan oluşan ortak bir ekip, heykelin kayıp üst yarısını bulduklarını duyurdu. Yüzüstü toprağa gömülü halde bulunan parça 3.8 metre boyundaydı ve oldukça iyi korunmuştu. Heykelin başında kraliyet kobrasıyla taçlandırılmış başlık bulunuyordu.

Renkli boya kalıntıları da ortaya çıktı

Heykelin üst kısmı, beklenmedik ölçüde iyi durumdaydı. Yüzeyinde eski mavi ve sarı pigment izleri tespit edildi. Bu bulgu, heykelin orijinal renkleri ve yapıldığı dönem hakkında önemli ipuçları sunuyor.
Digital reconstruction showing the upper and lower sections of the Ramesses II statue reunited at the Ramesseum. Photo © Guy de la Bedoyere, shared under a CC BY 3.0 licence.
Dijital birleşme yapıldı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın onayıyla restorasyon çalışmaları Eylül 2025’te başladı.
Ramesseum'da yeniden bir araya getirilen 2. Ramses heykelinin üst ve alt bölümlerini gösteren dijital rekonstrüksiyon da paylaşıldı.
2. Ramses heykeli, 3200 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez orijinal konumunda, El Aşmunein’deki tapınağın kuzey girişinde yeniden ayağa kaldırılıyor.
Tamamlanmış haliyle heykel, yaklaşık 6.7 metre yüksekliğinde ve 40 tonun üzerinde ağırlığa sahip olan heykel, dört ana parçadan oluşuyor. Bu, Orta Mısır’dan çıkarılan ilk tam boy kolosal heykel olma özelliğini taşıyor.
İkinci Ramses heykelinin yeniden birleşmesi, Mısır arkeolojisi için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. 96 yıl aradan sonra tamamlanan devasa eser, firavunun gücünü ve Mısır’ın kadim mirasını günümüze taşıyor.
