'Doğal koruyucular' da riskli olabilir: 'Yüksek tansiyon riskini yüzde 30 artırıyor'

Sputnik Türkiye

Fransa'da 112 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, market ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bazı koruyucuların yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T11:51+0300

Fransa’da yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan bazı koruyucu maddelerin yüksek tansiyon ile kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini ortaya koydu.Inserm araştırmacılarının yürüttüğü ve Avrupa Kalp Dergisinde yayımlanan çalışmada, 112 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Araştırmaya göre sık kullanılan koruyucu maddeleri daha fazla tüketen kişilerde yüksek tansiyon riskinin yüzde 29, kalp krizi ve felç riskinin ise yüzde 16 daha yüksek olduğu görüldü.Çalışmada özellikle sitrik asit ve askorbik asit gibi “antioksidan koruyuculara” dikkat çekildi. C vitamini olarak bilinen askorbik asidin de yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.Araştırmanın yazarı Mathilde Touvier, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan maddelerle gıdalara katkı maddesi olarak eklenen versiyonların aynı etkiyi göstermeyebileceğini söyledi. Touvier, “Doğal olarak bulunan askorbik asit ile kimyasal olarak üretilip koruyucu olarak eklenen askorbik asit sağlık üzerinde farklı etkilere sahip olabilir” değerlendirmesinde bulundu.Hangi koruyucular incelendi?Araştırmada en az katılımcıların yüzde 10’u tarafından tüketilen 17 koruyucu madde ayrıntılı olarak analiz edildi. Bunlardan sekizinin önümüzdeki yıllarda yüksek tansiyon gelişimiyle ilişkili olduğu belirlendi.Riskle ilişkilendirilen koruyucular arasında potasyum sorbat, potasyum metabisülfit ve sodyum nitrit gibi maddeler yer aldı. Bu maddeler genellikle şarap, işlenmiş et ürünleri, peynir, sos ve fırın ürünlerinde kullanılıyor.Sodyum nitrit özellikle jambon ve şarküteri ürünleri gibi işlenmiş etlerde yaygın şekilde bulunuyor. Araştırmacılar ayrıca biberiye özleri, sodyum askorbat ve sodyum eritrobat gibi bazı antioksidan koruyucuların da yüksek tansiyonla ilişkili olduğunu kaydetti.Az işlenmiş veya taze ürünler tercih edilmeliUzmanlara göre çalışma, ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin yalnızca yüksek şeker, tuz ve yağ oranıyla açıklanamayabileceğini gösteriyor.İngiliz Kalp Vakfı Beslenme Lideri Tracy Parker, araştırmanın koruyucu maddeleri tek tek inceleyen ilk büyük çalışmalardan biri olduğunu belirtti.Araştırmanın başyazarı Anaïs Hasenböhler ise koruyucu maddelerin yalnızca ultra işlenmiş ürünlerde değil, çok geniş bir gıda yelpazesinde bulunduğunu söyledi. Uzman, tüketicilere mümkün olduğunca az işlenmiş veya taze ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.Kanser ve diyabet riskiyle de ilişkilendirildiAraştırma ekibinin daha önce yaptığı başka çalışmalarda da bazı koruyucu maddelerin kanser ve tip 2 diyabet riskinde artışla bağlantılı olduğu bulunmuştu.Önceki bulgulara göre bazı koruyucular prostat ve meme kanseri riskini yüzde 32’ye kadar, tip 2 diyabet riskini ise yüzde 49’a kadar artırabiliyor.

