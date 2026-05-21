https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/disisleri-kaynaklari-sumud-filosu-katilimcilari-yola-cikti-1105930785.html
Sumud Filosu katılımcıları İstanbul'a geldi
Sumud Filosu katılımcıları İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 85’i... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T17:23+0300
2026-05-21T17:23+0300
2026-05-21T18:07+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
i̇srail
dışişleri bakanlığı
uçak
özel uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105931812_76:0:1552:830_1920x0_80_0_0_bdd79d2e7254cc5bb79a45529b5d2c24.jpg
Küresel Sumud Filosu katılımcısı 85’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 kişi Türkiye'ye ulaştı.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, tahliye çalışmalarının Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin süreç boyunca katılımcılara eşlik ettiğini aktardı.Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85’i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a indiİsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, grubun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kuresel-sumud-filosundaki-italyan-aktivistlerden-cinsel-taciz-iddiasi-digerlerinin-cigliklarini-1105925574.html
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105931812_223:0:1330:830_1920x0_80_0_0_31c6f87c35a736d14971f5905d63eddc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ortadoğu, i̇srail, dışişleri bakanlığı, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
türkiye, ortadoğu, i̇srail, dışişleri bakanlığı, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti
Sumud Filosu katılımcıları İstanbul'a geldi
17:23 21.05.2026 (güncellendi: 18:07 21.05.2026)
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 85’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 kişinin İsrail’deki Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak Türkiye’ye doğru yola çıktığı bildirildi. Aktivistler, İstanbul'da yetkililer tarafından karşılandı.
Küresel Sumud Filosu katılımcısı 85’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 kişi Türkiye'ye ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, tahliye çalışmalarının Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin süreç boyunca katılımcılara eşlik ettiğini aktardı.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85’i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a indi
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, grubun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.