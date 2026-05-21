Sumud Filosu katılımcıları İstanbul'a geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 85'i... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T17:23+0300

Küresel Sumud Filosu katılımcısı 85’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 kişi Türkiye'ye ulaştı.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, tahliye çalışmalarının Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin süreç boyunca katılımcılara eşlik ettiğini aktardı.Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85’i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a indiİsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, grubun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

