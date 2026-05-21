Dev gemiler limana yanaştı: Binlerce turist Bodrum'a geldi

Bodrum kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. İlçeye ilk kez gelen 'Scarlet Lady' ve 'Monet' adlı iki kruvaziyer toplam 2 bin 636 yolcu taşıdı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T00:45+0300

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı 277 metrelik 'Scarlet Lady' gemisi yanaştı.İlçeye ilk kez gelen gemide çoğu ABD’li 2 bin 588 yolcu ve bin 142 personelin bulunduğu belirtildi. Kuşadası’ndan Bodrum’a gelen 'Monet' adlı kruvaziyerde ise 48 yolcu ve 29 personel yer aldı.Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

