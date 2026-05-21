ABD Donanması, Tayvan'a silah sevkiyatını durdurdu
ABD Donanması, İran'a yönelik operasyonu gerekçe göstererek Tayvan'a silah sevkiyatını durdurduğu açıkladı.
ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon için gerekli mühimmat stokunu oluşturmak amacıyla Tayvan'a yapılan askeri sevkiyatların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.Kao, Senato'daki oturumda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
ABD Donanması, Tayvan'a silah sevkiyatını durdurdu

22:07 21.05.2026 (güncellendi: 22:08 21.05.2026)
ABD Donanması, İran’a yönelik operasyonu gerekçe göstererek Tayvan’a silah sevkiyatını durdurduğu açıkladı.
ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao tarafından yapılan açıklamada, İran’a yönelik operasyon için gerekli mühimmat stokunu oluşturmak amacıyla Tayvan’a yapılan askeri sevkiyatların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Kao, Senato'daki oturumda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Biz Tayvan’a belirli askeri ürünler satıyoruz. Ancak şu anda, ‘Epik Öfke’ operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde bulunduğundan emin olmak amacıyla kısa bir ara verdik. Yeterli mühimmatımız var fakat ihtiyaç duyduğumuz her şeye tam anlamıyla sahip olduğumuzdan tamamen emin olmak istiyoruz.
Daha önce Financial Times gazetesinin bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Pekin’in Pentagon Başkan Yardımcısı Elbridge Colby’nin ziyaretine onay sürecini, ABD’nin Tayvan’a olası silah satışı nedeniyle ağırdan aldığını yazmıştı. Gazeteye göre Trump’ın silah paketine ilişkin nasıl hareket edeceğine karar vermeden Çin'in ziyareti onaylayamayacağı öne sürülmüştü.
