Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/avrupanin-en-cok-ziyaret-edilen-ulkeleri-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada-1105917743.html
Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Avrupa'da turizm hareketliliği sürerken en çok ziyaret edilen ülkeler de belli oldu. Türkiye, Avrupa'da en çok ziyaret edilen 3. ülke oldu. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T12:38+0300
2026-05-21T12:38+0300
yaşam
türkiye
turizm
turist
yabancı turist
avrupa'da en çok ziyaret edilen ülkeler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095912638_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_5f6086e56634ceb0f6c06667733235f0.jpg
Avrupa'da en çok ziyaret edilen ülkeler listesi açıklandı. Eurostat verilerine göre Türkiye, 154 milyon 799 bin 879 konaklama sayısıyla Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 3. ülkesi oldu. Listenin ilk sırasında 329 milyon 661 bin 68 konaklama ile İspanya bulunurken, İtalya ikinci sırada yer aldıAvrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095912638_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2a4afe63443173daf87be2f7ee03e6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, turizm, turist, yabancı turist, avrupa'da en çok ziyaret edilen ülkeler
türkiye, turizm, turist, yabancı turist, avrupa'da en çok ziyaret edilen ülkeler

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

12:38 21.05.2026
© AA / Murat Şengülİstanbul boğazı
İstanbul boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
© AA / Murat Şengül
Abone ol
Avrupa'da turizm hareketliliği sürerken en çok ziyaret edilen ülkeler de belli oldu. Türkiye, Avrupa'da en çok ziyaret edilen 3. ülke oldu.
Avrupa'da en çok ziyaret edilen ülkeler listesi açıklandı. Eurostat verilerine göre Türkiye, 154 milyon 799 bin 879 konaklama sayısıyla Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 3. ülkesi oldu. Listenin ilk sırasında 329 milyon 661 bin 68 konaklama ile İspanya bulunurken, İtalya ikinci sırada yer aldı

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri

İspanya: 329 MİLYON 661 BİN 68
İtalya: 264 MİLYON 741 BİN 414
Türkiye: 154 MİLYON 799 BİN 879
Fransa: 150 MİLYON 753 BİN 829
Birleşik Krallık:149 MİLYON 803 BİN
Yunanistan: 130 MİLYON 851 BİN 809
Avusturya: 97 MİLYON 20 BİN 394
Hırvatistan: 85 MİLYON 604 BİN 505
Almanya: 83 MİLYON 622 BİN 666
Hollanda: 64 MİLYON 311 BİN 55
Hatay künefesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
YAŞAM
Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu: Birinci, beşinci ve altıncı sırada Türk lezzetleri yer aldı
15 Aralık 2025, 10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала