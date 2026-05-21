Amerikan basını: Trump, İran ile ilgili aradığında Netanyahu ‘çileden çıktı’
Netanyahu'nun Trump ile İran savaşını bitirmeye yönelik gergin bir telefon konuşması sonrası oldukça öfkelendiğini aktaran Axios'a konuşan bir kaynak, İsrail... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın dün, ABD Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamalar arasında İran konusunda “Netanyahu ne dersem onu yapacak” ifadeleri dikkat çekmişti.Amerika merkezli Axios, Washington’ın bölgeden arabululucularla Tahran’ı barış anlaşmasını kabul etmeye iterken İsrail’in savaşı sürdürmek istediğini aktardı.Haber platformu, konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Trump ile İran savaşını bitirmek üzere yeni teklif üzerine konuştukları ‘gergin bir telefon görüşmesinden’ sonra ‘oldukça öfkelendiğini’ aktardı.Telefon görüşmesi hakkında bilgilendirilen Amerikalı bir kaynak Netanyahu’nun Trump’ın İran’a daha önce bahsettiği ‘çok büyük bir saldırıyı ertelediğini’ söylediği telefon görüşmesi sonrası ‘çileden çıktı.’ Trump’ın aynı konuşmada, Körfez ülkeleri liderlerinin ABD’den diplomasiye biraz daha şans tanımasını istediği kaydedildi.'Ya anlaşırız ya da işler çirkinleşir'ABD başkanı, son açıklamalarında ABD ve İran’ın anlaşmaya varmak ve savaşa devam etmek konusunda ‘tam sınırda olduğu’ yönünde açıklamalar yaptı.Trump, dün gazetecilere “Ya anlaşırız ya da bazı şeyler gerçekten biraz çirkinleşecek” dedi ve ABD’nin ‘yüzde 100 iyi cevaplar’ almaması halinde savaşın ‘hızlıca’ tekrar devam edeceğini söyledi.
