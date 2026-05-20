Trump: Putin ile de Şi ile de iyi anlaşıyorum, Netanyahu ne dersem onu yapacak

ABD Başkanı Trump, Andrews üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Putin ve Şi ziyaretinin sorulması üzerine iki liderle de ‘iyi anlaştığını’... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T16:49+0300

Donald Trump, Connecticut’taki ABD Sahil Güvenlik Akademisi’ne ziyareti öncesi uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, İran savaşı konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun bu konuda ne yapacağının sorulması üzerine “Netanyahu ne dersem onu yapacak” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı’na “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Çin’e yaptığı ziyaret konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu. Trump bu soruya şöyle yanıt verdi:‘Acelem yok’İran ile anlaşmaya varılmasının beklenenden daha uzun sürdüğü sorusuna Trump, Afganistan ve Vietnam'daki savaşlar da dahil olmak üzere diğer ABD savaşlarının sürelerini sıralamaya başladı."Üç aydır buradayım ve bunun büyük bir kısmı ateşkes oldu” ifadelerini kullanırken "Buna bir şans vereceğiz. Acelem yok" diye ekledi.Daha sonra ABD'nin İran'ı "esas olarak ele geçirdiğini" iddia etti.

