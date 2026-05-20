Trump: Putin ile de Şi ile de iyi anlaşıyorum, Netanyahu ne dersem onu yapacak
Sputnik Türkiye
2026-05-20T16:49+0300
16:49 20.05.2026 (güncellendi: 17:12 20.05.2026)
Donald Trump, Connecticut’taki ABD Sahil Güvenlik Akademisi’ne ziyareti öncesi uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, İran savaşı konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun bu konuda ne yapacağının sorulması üzerine “Netanyahu ne dersem onu yapacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı’na “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Çin’e yaptığı ziyaret konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye soruldu. Trump bu soruya şöyle yanıt verdi:
Gayet iyi, her ikisiyle de iyi geçiniyorum. Putin ile de Şi ile de iyi anlaşıyorum.
İran ile anlaşmaya varılmasının beklenenden daha uzun sürdüğü sorusuna Trump, Afganistan ve Vietnam'daki savaşlar da dahil olmak üzere diğer ABD savaşlarının sürelerini sıralamaya başladı.
"Üç aydır buradayım ve bunun büyük bir kısmı ateşkes oldu” ifadelerini kullanırken "Buna bir şans vereceğiz. Acelem yok" diye ekledi.
Daha sonra ABD'nin İran'ı "esas olarak ele geçirdiğini" iddia etti.