Alman basını: AB, Zelenskiy’den üyelik için yolsuzluk skandalını soruşturmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna’nın AB’ye üyelik sürecinin devamı için Vladimir Zelenskiy’den ülkedeki yolsuzluk iddialarını, özellikle de... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T23:42+0300

Alman Zeit gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Avrupa liderleri, Ukrayna’nın AB üyelik perspektifinin korunması için, eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ı da içeren yolsuzluk skandalının hukukun üstünlüğü çerçevesinde soruşturulmasını şart koşuyor.Haberde, “Avrupalılar ortak bir görüşe vardı: Ukrayna, AB’ye katılım perspektifini korumak istiyorsa, hukuk devleti çerçevesinde bu skandalın devlet hiyerarşisinde ne kadar yukarıya uzandığını ortaya çıkarmak zorunda” ifadelerine yer verildi.Gazetenin kaynaklarına göre, Yermak’ın 2025’teki istifasının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy’le Ukrayna’daki yolsuzluk meselesi hakkında görüşmeler yaptı ve “Ukrayna’nın bu yolsuzluk skandalı nedeniyle bir dönüm noktasında bulunduğu” mesajını verdi. Zeit’e göre Merz'in yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Zelenskiy ile benzer içerikli görüşmeler gerçekleştirdi.Habere göre, buna rağmen Kiev yönetimi Avrupa liderlerinin bu yöndeki taleplerini hala tam olarak yerine getirmedi.Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung daha önce, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ukrayna’ya AB içinde “ortak üye” statüsü verilmesi ve ülkeye AB Antlaşması’ndaki karşılıklı savunma yükümlülüğünün genişletilmesi yönünde öneride bulunduğunu aktarmıştı.

avrupa birliği, ab, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, kiev, avrupa, friedrich merz, emmanuel macron, ursula von der leyen, frankfurter allgemeine zeitung