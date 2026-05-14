Zelenskiy’in eski Ofis Başkanı Yermak tutuklandı: 3 milyon dolar kefaletle serbest kalabilir

Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Andrey Yermak hakkında, yaklaşık 3.1 milyon dolar kefaletle serbest kalma imkanıyla tutuklama... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T10:30+0300

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, Vladimir Zelenskiy’in eski Ofis Başkanı Andrey Yermak’ın tutuklu yargılanmasına hükmetti.Kiev Bölgesi'ndeki lüks konut inşaatları üzerinden yaklaşık 460 milyon grivna tutarında kara para aklamakla suçlanan Yermak için mahkeme, 140 milyon grivna (yaklaşık 3.1 milyon dolar) tutarında bir kefalet bedeli belirledi.Kararın ardından açıklama yapan hakim, "Andrey Yermak hakkında, 140 milyon grivna kefaletle salıverilme koşuluyla tutuklama tedbirine gidilmiştir" ifadelerini kullandı.Yermak itiraz edecekMahkemenin belirlediği kefalet miktarını 'ödenemez' olarak niteleyen Yermak, bu kadar büyük bir paraya sahip olmadığını savunarak karara itiraz edeceğini açıkladı.Dava kapsamında Yermak'a ait gayrimenkullere de el konulmuştu.Kasım ayında enerji sektöründeki yolsuzluk skandalı nedeniyle görevden alınan Yermak’ın yanı sıra soruşturmada 6 kişinin daha adı geçiyor. Yerel basına çıkan haberlerde, şüpheliler arasında eski Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernişev ve Zelenskiy’in yakın çevresinden iş insanı Timur Mindiç’in de bulunduğu belirtiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

