Air France ve Airbus, 2009’da 228 kişinin öldüğü uçak kazasında’ suçlu bulundu
Paris Temyiz Mahkemesi, havayolu şirketi ve uçak üreticisini, Rio de Janeiro - Paris seferini yapan uçağın Atlantik Okyanusu’na düştüğü kazada kurumsal adam... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
15:25 21.05.2026 (güncellendi: 15:41 21.05.2026)
Paris Temyiz Mahkemesi, havayolu şirketi ve uçak üreticisini, Rio de Janeiro - Paris seferini yapan uçağın Atlantik Okyanusu’na düştüğü kazada kurumsal adam öldürme suçundan suçlu ilan etti.
Yolcu uçağı, bir fırtına sırasında stall (kanatların kaldırma kuvvetini kaybetmesi) durumuna girerek okyanusa çakılmış, uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.
Şirketler, Nisan 2023’te bir mahkeme tarafından beraat ettirilmişti. Ancak yapılan temyiz başvurusu sonucunda bu karara itiraz edilmiş ve temyiz mahkemesi şirketleri suçlu bulmuştu.

Her biri 225 bin euro ödeyecek

Fransa’nın en kötü hava kazası olarak kayıtlara geçen olayda, Paris Temyiz Mahkemesi her iki şirkete de maksimum para cezası olarak 225 bin euro ödemelerine hükmetti.
Bu karar, 17 yıldır süren hukuki mücadelenin önemli bir dönüm noktası oldu. Kazada hayatını kaybeden yolcu ve mürettebat yakınları, sekiz hafta süren duruşmanın ardından verilen kararı dinlemek için mahkemede hazır bulundu.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Air France’a ait AF447 sefer sayılı Airbus A330 uçağı, 1 Haziran 2009’da radar ekranlarından kayboldu. Uçakta 33 farklı ülkeden yolcu bulunuyordu.
Kara kutular, iki yıl süren derin deniz aramasının ardından deniz tabanından çıkarıldı. 2012’de kaza soruşturmacıları, uçağın mürettebatının buz tutan sensörler nedeniyle oluşan sorunu yanlış yönettiğini ve uçağı yanlış manevralarla stall durumuna soktuğunu tespit etmişti.
Bu durum kanatların kaldırma kuvvetini kaybetmesine ve uçağın Atlantik Okyanusu’na çakılmasına yol açmıştı.
Savcılar ise dikkati uçak üreticisi Airbus ve Air France’ın iç yapısındaki ihmal iddialarına çevirdi.
Bunlar arasında yetersiz eğitim ve daha önce yaşanan benzer olaylara yeterli takip yapılmaması yer alıyordu. Adam öldürme suçunu ispatlamak için savcıların hem şirketlerin ihmalkarlığını kanıtlaması hem de bu ihmallerin kazaya nasıl yol açtığını ortaya koyması gerekiyordu.
Fransız hukuk sistemine göre geçen yılki temyiz süreci, tamamen yeni bir duruşma şeklinde gerçekleşti ve tüm deliller baştan incelendi. Perşembe günkü karardan sonraki olası yeni temyizler ise konuyu AF447’nin kokpitinden hukuki detaylara kaydıracak.
