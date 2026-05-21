Abdulkadir Selvi: 'Kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan’a ihanet edenler oldu'
"Bu noktada siyasi mücadelesine tanıklık eden birisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sitemine yer vermek istiyorum. Erdoğan, 'Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus’un beyitleriyle, bu halk içinde bize gülen var' dedi.
Başbakan yaptıkları, yıllarca bakanlık koltuğuna oturttukları, kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan’a ihanet edenler oldu. Onu devirmek için muhalefetle ittifak yapanlar çıktı. Erdoğan bunları yaşadı.
Ama bilin ki ben bazılarına tanığım; onlar zor durumda kaldıklarında yardımlarına ilk koşan, ellerinden tutup sıkıntılarını çözen yine Erdoğan oldu. Bazılarını anlatsam hayret ederseniz. Erdoğan o yüzden büyük bir lider."
"Önce Erdoğan’ın konuşması, sonra bir soru. Erdoğan’ın bu sözlerinin adresi kim ya da kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak gündeme ilişkin iki mesaj verdi.
1-Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlı konuştu. “En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız” dedi.
2-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok” dediği sıralarda Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye arınma çağrısı geldi. Aralarında hiçbir iletişim olmadığı için, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun bunu paslaşarak yapamayacaklarına göre ne diyoruz; akıl için yol birdir."