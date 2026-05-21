Abdulkadir Selvi: 'Kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan’a ihanet edenler oldu'

"Bu noktada siyasi mücadelesine tanıklık eden birisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sitemine yer vermek istiyorum. Erdoğan, 'Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus’un beyitleriyle, bu halk içinde bize gülen var' dedi.

Başbakan yaptıkları, yıllarca bakanlık koltuğuna oturttukları, kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan’a ihanet edenler oldu. Onu devirmek için muhalefetle ittifak yapanlar çıktı. Erdoğan bunları yaşadı.

Ama bilin ki ben bazılarına tanığım; onlar zor durumda kaldıklarında yardımlarına ilk koşan, ellerinden tutup sıkıntılarını çözen yine Erdoğan oldu. Bazılarını anlatsam hayret ederseniz. Erdoğan o yüzden büyük bir lider."