BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Erdoğan: Gençlik şölenimize çamur atıyorlar, bırakın stadyumu salonu dolduramazlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor" dedi. Erdoğan "Gençlik şölenimize çamur atıyorlar... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Erdoğan: Gençlik şölenimize çamur atıyorlar, bırakın stadyumu salonu dolduramazlar

12:23 20.05.2026 (güncellendi: 13:32 20.05.2026)
© Raşit AydoğanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor" dedi. Erdoğan "Gençlik şölenimize çamur atıyorlar, bırakın stadyumu salonu dolduramazlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasının başında gençlere seslendi.
Erdoğan, AK Parti'nin Gençlik Şöleni'ne yönelik iddiaları eleştirdi ve şunları söyledi:

Gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Biz bunu yapmanın derdindeyiz. Gençleri yolsuzluk örtmek için istismar aracı olarak görenler AK Parti'nin gençlerle kurduğu ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar gençlik şölenimize çamur iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatma derdinde. Bırakın stadyumu salonu dolduramazlar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, programa katılan gençlerin organizasyonun AK Parti’ye ait olduğunu önceden bilmeden davet edildiğini söylemişti.

'Bin Tayyip Erdoğan gelir, bize düşen bizden sonrakilere devretmektir'

"Bugün sizlerle dertleşmek istiyorum. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet, çok nankörlük gördüm. Her zaman şunun idrakinde olduk, bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bizden sonrakilere devretmektir, bizim davamız budur. Mükemmel değiliz, elbette bizim eksiğimiz olmuştur."

