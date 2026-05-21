https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/abd-ve-iran-arasinda-kritik-anlasma-trafigi-tahrandan-washingtona-yanit-hazirligi-1105918599.html
ABD ve İran arasında kritik anlaşma trafiği: Tahran'dan Washington'a yanıt hazırlığı
Sputnik Türkiye
İran, ABD'nin olası bir anlaşma metnine yönelik yorumlarına karşı resmi bir yanıt hazırlıyor. Güvenceler, genel hükümler ve güven artırıcı adımlara...
2026-05-21T12:58+0300
Orta Doğu'da diplomatik hareketlilik en üst seviyeye ulaştı. İran haber ajansı ISNA, Tahran yönetiminin çatışmayı çözmeyi amaçlayan olası bir anlaşmanın metni hakkında ABD tarafından iletilen yorumlara resmi bir yanıt hazırladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, İran'ın yanıt metni içeriğinin; anlaşmaya tam uyum sağlanacağına dair karşılıklı güvencelere, genel hükümlere, teknik ayrıntılara ve güven artırıcı adımlar konseptine odaklandığı vurgulandı. Ters piramit kuralına göre şekillenen bu kritik süreç, iki ülke arasındaki diplomatik geleceği tayin edecek.Pakistan devreye girdi: Tahran'da kritik askeri diplomasiİran ile ABD arasındaki derin görüş ayrılıklarını gidermek adına bölgesel aktörler de diplomatik mekanizmaları devreye soktu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Perşembe günü Tahran'a kritik bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ajansın aktardığı bilgilere göre bu ziyaret, Washington ile Tahran arasında bir mutabakat zaptı imzalanmasının yolunu açmayı ve taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını kökten çözmeyi amaçlıyor. Ancak haberde, bu anlaşmazlıkların tamamen aşılabilmesi için ABD'nin askeri emelleri ve bölgedeki stratejik dayatmalarından vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.14 Maddelik Öneri Masada: Ateşkesten günümüze süreç nasıl i̇şledi?Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın Washington'dan gelen yorumları titizlikle incelediği ve görüşmelerin İran'ın 14 maddelik önerileri temelinde yürütüldüğü belirtilmişti. İki ülke arasındaki gerilim, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail ittifakının İran'daki hedeflere yönelik 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği askeri saldırıları başlatmasıyla zirveye ulaşmıştı. Ardından taraflar 8 Nisan'da ateşkes ilan etti ve İslamabad'da yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Yeni bir sıcak çatışma rapor edilmemiş olsa da, ABD'nin İran limanlarına abluka uygulama kararı bölgedeki ekonomik ve askeri gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.
İran, ABD'nin olası bir anlaşma metnine yönelik yorumlarına karşı resmi bir yanıt hazırlıyor. Güvenceler, genel hükümler ve güven artırıcı adımlara odaklanıldığı belirtilirken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'in Tahran ziyaretiyle iki ülke arasındaki askeri ve siyasi pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor.
