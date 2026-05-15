ABD, Küba'nın eski lideri Raul Castro hakkında 1966'daki uçak ile ilgili iddianame hazırlayacak
ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Küba'nın eski devlet başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlamayı planlandığını açıkladı. Suçlamaların odağı... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
16:12 15.05.2026 (güncellendi: 16:14 15.05.2026)
© REUTERS Norlys Perez
Raul Castro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
© REUTERS Norlys Perez
ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, Küba'nın eski devlet başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlamayı planlandığını açıkladı. Suçlamaların odağı 1966’daki ‘uçak düşürme olayı’ olacak.
Büyük jürinin onayı gereken olası iddianamenin ne zaman hazırlanacağının henüz net olmadığı belirtildi. Ancak yetkili, sürecin ‘an meselesi gibi göründüğünü’ söyledi.
Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan yetkiliye göre, 94 yaşındaki eski Küba lideri ve Fidel Castro'nun kardeşi Castro'ya yönelik olası suçlamalar, 1966’da düşen uçak olayına odaklanacak.
© AP PhotoFidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Raul Castro, 1966'da aynı karede
Fidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Raul Castro, 1966'da aynı karede
Fidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Raul Castro, 1966'da aynı karede
© AP Photo
Daha önce Amerika merkezli CBS haber kanalı, soruşturmanın, Brothers to the Rescue tarafından işletilen uçakların 1996 yılında Küba tarafından düşürülmesi olayına ilişkin olduğunu aktaran bir haber yapmıştı.
ABD, geçmişte yabancı siyasi figürlere yönelik ceza davalarını askeri operasyonları gerekçelendirmek için de kullandı.

Washington-Havana gerginliği

Bu gelişme, Washington ile Havana arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Donald Trump yönetimi, halen iktidarda bulunan Küba Komünist Partisi hükümetini "yolsuz" ve "yetersiz" olarak nitelendiriyor ve rejim değişikliği çağrısı yapıyor.
ABD Başkanı Trump, Küba'ya yakıt sağlayan ülkelere yaptırım tehdidinde bulunarak ada üzerindeki baskıyı artırdı. Bu politika, fiilen bir abluka etkisi yaratarak elektrik kesintilerini tetikledi ve ülke ekonomisine ağır darbe vurdu.
Florida Güney Bölgesi ABD Savcılığı, üst düzey Kübalı yetkililere yönelik olası cezai suçlamaları inceleyen çalışmayı yürütüyor.
Her iki ülkeden yetkililer, yılın başlarında görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı. Ancak müzakerelerin, ABD'nin devam eden yakıt ablukası nedeniyle çıkmaza girdiği belirtildi.

CIA direktörü ile görüşme

Buna rağmen Küba hükümeti perşembe günü, CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüklerini doğruladı.
Bir CIA yetkilisine göre Ratcliffe, Kübalı istihbarat yetkililerine, Küba'nın ‘temel değişiklikler’ yapması halinde ABD'nin ekonomik güvenlik konularında temas kurmaya hazır olduğunu söyledi.

‘Sıra Küba’da’ demişti

Ocak ayında ABD ordusunun Venezuela'ya saldırdığı sırada Trump yönetimi, operasyonu, Nicolas Maduro'yu cezai suçlamalarla yüzleşmesi için New York'a getirmeyi amaçlayan bir "hukuk uygulama operasyonu" olarak tanımlamıştı.
Trump, mart ayında Venezuela'nın ardından "sıradaki ülkenin Küba olduğunu" söylemişti.
