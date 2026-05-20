Yapay zeka destekli dolandırıcılık dönemi başladı: Dolandırıldığınızı fark ettiğiniz ilk anda ne yapmalısınız?

Sputnik Türkiye

Dijital alışverişte güvenli işlem için kullanılan “param güvende” sistemleri, bu kez dolandırıcıların yeni tuzağına dönüştü. Özellikle ikinci el satışlarda... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T15:24+0300

görüş

ali murat kırık

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

kredi kartı dolandırıcılığı

güvenli ödeme sistemi

Dijital alışverişte güvenli işlem için kullanılan “param güvende” sistemleri, bu kez dolandırıcıların yeni tuzağına dönüştü. Özellikle ikinci el satışlarda sahte linkler, birebir kopyalanan ödeme ekranları ve hesap doğrulama mesajlarıyla kullanıcılar hedef alınıyor. Peki son dönemde “param güvende” dolandırıcılığında neden ciddi bir artış yaşanıyor? Kullanıcıların en sık yaptığı kritik hata ne oluyor? Gerçek güvenli ödeme sistemi ile sahtesini ayırmanın en net yolu ne? ‘Sahte arayüzler gerçeğini aratmıyor’İkinci el alışveriş platformlarında yaygın kullanılan ‘param güvende’ sistemi, son dönemde dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi. Özellikle sosyal medya, ilan siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimlerinde kullanıcıların güven duygusunun hedef alındığı belirtiliyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, son dönemde yaşanan artışın arkasında iki temel neden olduğunu söyledi:‘En kritik hata platform dışına çıkmak, gerçek sistem kullanıcıyı platform dışına çıkarmıyor’Güvenli ödeme sistemi ile sahte sistemleri ayırmanın en net yolunun platform dışına yönlendirme olup olmadığına bakmak olduğunu belirten Kırık, şu uyarılarda bulundu:Adres çubuğundaki alan adının dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirten Kırık, işlemlerin yalnızca resmi uygulama veya internet sitesi üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi:‘Dolandırıcılar teknik açıkları değil, insan psikolojisini kullanıyor”Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a göre artık yalnızca teknolojik güvenlik önlemleri yeterli değil. Sosyal medya paylaşımları, alışveriş alışkanlıkları ve dijital izler üzerinden kullanıcı profilleri oluşturulabildiğini belirten Kırık, bu verilerin hedefli dolandırıcılık saldırılarında kullanılabileceğini söyledi:‘Yapay zeka destekli dolandırıcılık dönemi başladı’Yakın gelecekte kullanıcıların gerçek sandıkları müşteri temsilcileriyle görüntülü görüşmeler yapabileceğini belirten Kırık, karşı taraftaki ses ve görüntünün tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğine dikkat çekti:Kırık’a göre dijital dolandırıcılıklar önümüzdeki süreçte çok daha karmaşık hale gelecek. Özellikle yapay zeka destekli sahte siteler ve deepfake teknolojileri, kullanıcıların kandırılmasını daha kolay hale getireceğini belirtti:Dolandırıldığınızı fark ettiğiniz ilk anda bunları yapınKırık, kullanıcıların dolandırıldığını fark ettiği anda vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Buna göre ilk yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

