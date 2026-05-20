Uzmanı tek tek açıkladı: Sağlık raporlarında neler değişti?

Tüm raporlarda başvuru e-Nabız üzerinden yapılacak, yazılı dilekçe gibi uygulamalar ortadan kalkacak.

Lisansa tabi olmayan spor ve sosyal aktiviteler için hekime gitmeden e-Nabız üzerinden sağlık belgesi alınabilecek.

Sağlık raporu istenmesi halinde Sağlık Bakanlığı'nın elektronik sağlık sistemleri üzerinden sağlık durum belgesi talep edilecek. Doktora başvurulması gerektirecek sağlık durumlarında sistem üzerinden doktora başvuru sağlanacak.

Sağlık raporu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanacak.

Sağlık raporu talep edenler e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu dolduracak.

Branş hekimlerinden oluşan tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli olmak üzere iki temel sağlık kurulu oluşturuluyor. Tam teşekküllü sağlık kurulunun düzenleyeceği raporların dışındaki tüm raporlar 3 hekimin imzası ile düzenlenebilecek.

SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli raporların dışındaki tüm istirahat raporlarında da değişikliğe gidildi. Bu raporlar e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenebilecek. Tek hekim bir kereliğine 10 gün istirahat raporu verebilecek. Bir yıl içinde tek hekimin vereceği rapor 40 günü geçemeyecek.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımına yönelik raporlarda da önemli değişikliğe gidildi. Buna göre, sağlık kurulu raporu, engelli sürücü belgesinde yazan araçtaki özel tertibatlar ile birlikte değerlendirilecek. Kişinin engel durumu ve oranları raporda ayrı ayrı belirtilecek. Raporda; kişinin engel durumuna göre 'sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanabilir' ya da 'özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur' ibareleri yazılacak. Böylece raporda, özel tertibatlı araç kullanılabilir ve otomatik vitesli araç kullanabilir gibi değerlendirmeler yer almayacak. Yeni düzenleme ile engelli sağlık kurulu raporunda sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu, sürücü olunup olunmayacağı da yazılmayacak. Kişiler, engelli sağlık kurulu raporuna itiraz edebilecek. İtirazlar il sağlık müdürlüklerine yapılacak.

Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durumlar hariç; üç aydan kısa süreli hastanede yatarak tedavisi devam eden kişiler ile yoğun bakımda tedavisi devam eden kişiler için engelli sağlık raporu düzenlenmeyecek.

Engelli sağlık raporları, ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları uzaktan sağlık hizmeti kapsamında yenilenebilecek.

Evlenecek olan kişiler Sağlık Bakanlığı elektronik sağlık sistemi üzerinden evlilik öncesi sağlık raporu başvurusu yapacak. Eşlerin muayeneleri ayrı ayrı yapılacak, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti ise birlikte verilecek. Sağlık Raporu elektronik ortamda onaylanacak. Raporlarda laboratuvar sonuçları, hastalık tanımları ile bilgiler yer almayacak.

Çalışma gücü kaybı, iş kazası, meslek hastalığı gibi maluliyetin tespitine yönelik sağlık raporlarında da önemli değişikliğe gidildi. Raporlar, SGK Medula e-Rapor sisteminde düzenlenecek. Raporda çalışma gücü kayıp oranı ve engellilik oranı yer almayacak; oranlara SGK Sağlık Kurulu karar verecek. Raporlarda; meslek hastalığı ön tanısı, mesleki şüphe, meslek hastalığı değildir, tıbbi durum iş kazasına bağlıdır ya da bağlı değildir ibareleri yer alacak.

Özel hastaneler tedavi ettiği hastalar için istirahat, iş göremezlik raporları düzenleyebilecek.

Tüm sağlık raporlarına, raporun e-Devlet sistemine aktarılmasından sonra 30 gün içinde itiraz edilebilecek.